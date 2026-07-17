Carla Leite patronne de Portland, le Liberty cloué au sol

Voici ce qu’il fallait retenir du seul match de la nuit en WNBA. Carla Leite a tiré son épingle du jeu.

La nuit WNBA a été beaucoup moins chargée que prévu. Deux rencontres figuraient initialement au programme, mais le déplacement du New York Liberty à Dallas a été reporté en raison d’un important problème de transport. Il ne restait donc qu’un seul match, largement remporté par le Portland Fire sur le parquet des Washington Mystics, 75 à 56.

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Carla Leite meilleure marqueuse de Portland

La performance française de la nuit est à mettre au crédit de Carla Leite. La meneuse du Fire a terminé meilleure marqueuse de son équipe avec 14 points à 5 sur 12 au tir, accompagnés de 5 passes décisives, 1 rebond et 1 interception en seulement 23 minutes.

Elle n’a pas trouvé la cible derrière l’arc, mais elle a compensé avec un parfait 4 sur 4 sur la ligne des lancers francs. Une copie solide pour la Française, qui continue de prendre de l’importance dans l’attaque de Portland.

Le Fire a rapidement pris les commandes de la rencontre, notamment grâce à un 21-4 étalé sur un peu plus de dix minutes. Portland comptait déjà 17 points d’avance dans le deuxième quart-temps et n’a ensuite jamais été véritablement menacé.

La défense du Fire étouffe Washington

Au-delà de Carla Leite, c’est surtout la défense collective de Portland qui a marqué la soirée. Washington a été limité à moins de 30 % de réussite au tir, avec un catastrophique 2 sur 21 à trois points et 19 ballons perdus.

Les deux All-Stars des Mystics, Sonia Citron et Kiki Iriafen, n’ont cumulé que 10 points.

Serah Williams, titularisée pour la première fois de sa carrière en WNBA, a inscrit 12 points et capté 5 rebonds. Sarah Ashlee Barker a ajouté 10 points, 7 rebonds et 4 interceptions, tandis que l’Allemande Frieda Bühner a converti ses trois tentatives derrière l’arc.

Washington a pourtant largement dominé au rebond, 58 à 35, avec 20 prises offensives. Mais l’équipe n’a presque rien réussi à faire de ces secondes chances. Shakira Austin a été la seule joueuse des Mystics à surnager avec 19 points et 9 rebonds.

Citron a tout de même profité de la soirée pour atteindre les 1 000 points en carrière, maigre consolation au terme de cette lourde défaite.

Portland passe ainsi à 11 victoires pour 14 défaites et se rapproche légèrement de la zone des playoffs. Washington recule à 12-11. Le Fire prend également sa revanche après avoir perdu face aux Mystics, 124-123, au terme de quatre prolongations le 28 juin dernier.

Pas de match pour Pauline Astier et Marine Fauthoux

La soirée devait également permettre de suivre Pauline Astier et Marine Fauthoux avec le New York Liberty à Dallas. Mais les joueuses new-yorkaises ont vécu un déplacement particulièrement pénible.

Leur vol charter a été touché par des problèmes mécaniques et de mauvaises conditions météorologiques. Le Liberty est resté bloqué pendant plus de dix heures sur le tarmac, comme l’a raconté Pauline Astier sur Instagram avec une photo prise aux côtés de Marine Fauthoux.

La WNBA a finalement reporté la rencontre à lundi soir. New York devra auparavant se rendre à Indiana samedi, tandis que Dallas affrontera Los Angeles dimanche avant d’enchaîner dès le lendemain contre le Liberty.

Une situation loin d’être idéale pour les deux équipes, mais nettement préférable à l’idée de faire jouer des athlètes après une nuit entière passée dans un avion immobilisé.