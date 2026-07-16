Le WNBA All-Star Game a lieu dans un peu plus d'une semaine, le 25 juillet prochain. Après avoir annoncé les noms des joueuses sélectionnées, puis les noms des deux coaches, on a eu droit hier à la composition de chaque équipe. Pour les trente ans de la ligue, le procédé a un peu changé, puisque […]

Le WNBA All-Star Game a lieu dans un peu plus d'une semaine, le 25 juillet prochain. Après avoir annoncé les noms des joueuses sélectionnées, puis les noms des deux coaches, on a eu droit hier à la composition de chaque équipe.

Pour les trente ans de la ligue, le procédé a un peu changé, puisque cette fois, chaque équipe est supervisée par une légende de la ligue. On retrouve d'un côté Cynthia Cooper et de l'autre Teresa Weatherspoon.

Les deux anciennes stars ont donc choisi leurs cinq joueuses titulaires ainsi que les six remplaçantes qui composeront leur équipe. On vous les dévoile, à commencer par l'équipe de Cooper.

Injures, menaces et deepfakes, les joueuses WNBA victimes de la médiatisation

Team Coop

Avec la coach victorieuse qu'est Becky Hammon à la tête de son équipe, Cynthia a choisi des joueuses d'élite.

À commencer par Paige Bueckers, la capitaine de l'équipe après avoir obtenu la première place des votes auprès des fans et des joueuses. La rookie de l'année 2025 est entourée par toutes les anciennes de UConn de cette édition 2026 du All-Star Game, avec Breanna Stewart et Gabby Williams.

Aux côtés de la Française, on retrouvera notre autre Frenchie, Dominique Malonga, qui sera en sortie de banc pour sa première sélection.

Kelsey Mitchell et Natasha Howard, toutes les deux auteures d'une saison remarquable, sont les dernières titulaires choisies.

Côté remplaçantes, un doute persiste quant à Kelsey Plum. La joueuse des Sparks ne devrait pas être remise de sa blessure et serait donc forfait pour le All-Star Game. On ne sait pas encore si une autre joueuse de la ligue prendra sa place.

La liste :

Paige Bueckers (capitaine), Dallas Wings

Breanna Stewart (titulaire), New York Liberty

Kelsey Mitchell (titulaire), Indiana Fever

Natasha Howard (titulaire), Minnesota Lynx

Gabby Williams (titulaire), Golden State Valkyries

Angel Reese (remplaçante), Atlanta Dream

Marina Mabrey (remplaçante), Toronto Tempo

Dominique Malonga (remplaçante), Seattle Storm

Kelsey Plum (remplaçante), Los Angeles Sparks

Jackie Young (remplaçante), Las Vegas Aces

Sonia Citron (remplaçante), Washington Mystics

La Team Coop est une équipe de compétitrices qui ne jurent que par les victoires et les trophées. Au total, les joueuses cumulent entre elles 10 titres NCAA et 11 titres de championnes WNBA, sans compter les multiples médailles olympiques et trophées individuels. De quoi offrir un magnifique spectacle aux fans à Chicago.

Team Spoon

Chez T-Spoon, c'est Cheryl Reeve qui a été nommée pour coacher l'équipe. La technicienne la plus respectée de la WNBA va avoir de grands noms à diriger lors du match, à commencer par sa capitaine, Caitlin Clark.

La star du Fever a obtenu ce statut grâce aux votes des fans, et elle sera accompagnée de sa coéquipière Aliyah Boston.

Ce line-up est déjà grandiose et ce n'est pas fini, puisqu'à leurs côtés on retrouve nulle autre que la quadruple MVP A'ja Wilson et la sensation de l'année, Olivia Miles.

Pour compléter le cinq de départ, Jessica Shepard fera ses débuts au All-Star Game. Pour sa septième année dans la ligue, elle réalise la meilleure saison de sa carrière du côté de Dallas.

Chez les remplaçantes, on retrouve notamment Nneka Ogwumike, qui participera à son onzième All-Star Game. Tout simplement énorme.

La liste :

Caitlin Clark (capitaine), Indiana Fever

A'ja Wilson (titulaire), Las Vegas Aces

Olivia Miles (titulaire), Minnesota Lynx

Aliyah Boston (titulaire), Indiana Fever

Jessica Shepard (titulaire), Dallas Wings

Rhyne Howard (remplaçante), Atlanta Dream

Allisha Gray (remplaçante), Atlanta Dream

Jonquel Jones (remplaçante), New York Liberty

Courtney Williams (remplaçante), Minnesota Lynx

Kiki Iriafen (remplaçante), Washington Mystics

Nneka Ogwumike (remplaçante), Los Angeles Sparks

Cette équipe est remplie de talents individuels qui vont faire briller les fans. Entre palmarès individuel, gestes fous et passion pour la gagne, on ne va pas être déçu.

Les deux équipes font rêver et on a hâte de les voir s'affronter le 25 juillet prochain.