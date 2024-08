Carmelo Anthony cite son 5 All-Time Team USA

Carmelo Anthony semble vivre sa meilleure vie à Paris en marge des J.O. Installé en bord de terrain à Bercy pour soutenir Team USA ou scruter son adversaire de ce (samedi) soir en finale, difficile de passer à côté de la star des Nuggets depuis le début des jeux. Interviewé par Basketnews, le co-recordman du nombre de médailles d’or olympiques en basket (3) a désigné son 5 all-time Team USA.

Et si le natif de Baltimore a bien entendu cité son nom parmi le gratin de l’équipe étasunienne (pour une fois on peut pas vraiment le blâmer vu le chantier qu’il a fait en sélection), il n’a pas manqué de nommer deux joueurs actuellement en course pour la plus haute marche du podium aux jeux de Paris. Ainsi Carmelo Anthony a jeté son dévolu sur LeBron James (2 médailles d’or en 2008 et 2012) et Kevin Durant (Médaillé d’or à Londres, Rio et Tokyo), avant d’évoquer Kobe Bryant et Charles Barkley, faisant l’impasse sur sa majesté Michael Jordan, titré à Los Angeles et Barcelone.

Un choix somme toute logique au regard de l’impact des stars précitées et de leur longévité en sélection. Un critère déterminant dans les choix du deuxième meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe américaine, qui dévoilait alors les candidats au titre de GOAT de Team USA. « LeBron, KD et moi. On peut aussi évoquer Kobe. Mais il a joué deux olympiades alors que nous en avons disputé 4, ce qui est énorme. »

En cas de victoire ce samedi soir, KD, déjà leader All-Time aux points de la sélection US, prendrait seul le record du nombre de médailles d'or olympique en basket 5x5. Suffisant pour devenir le GOAT de team USA et clore les débats ?

Credit photo : FIBA