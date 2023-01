À 38 ans, Carmelo Anthony arrive au terme d’une immense carrière. L’ancien ailier des Nuggets et des Knicks n’a toutefois pas renoncé à la NBA. Il cherche encore un contrat pour la saison 2022-2023, sans succès jusqu’ici. Un tel joueur mérite une plus belle retraite aux yeux de Chris Paul.

10 fois All-Star, triple médaillé d’or aux Jeux-Olympiques, "Melo" laissera indéniablement sa marque sur l’histoire du basket. Pourtant, aucune équipe ne semble vouloir de lui aujourd’hui. Aux yeux de Paul, avec qui il a jadis partagé le mythique "Banana Boat", c’est une anomalie.

"Melo est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Je suis évidemment biaisé et j’espère qu’il sera bientôt dans la ligue. Quelqu’un de ce calibre, avec cette compétence, avec le cœur qu’il a et les choses qu’il a faites pour le jeu devrait être capable de quitter le terrain quand il est prêt à le faire", a assuré le meneur des Suns à Stefan Bondy du New York Daily News, après sa défaite face aux Knicks.