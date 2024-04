Ce point « majeur » que Victor Wembanyama est en train de développer

Malgré la défaite, Victor Wembanyama a de nouveau sorti un match de haut niveau face à Philadelphie. Avec 33 points, 18 rebonds, 7 contres et 6 passes, le Français a fait de son mieux pour pousser les Sixers en double-prolongation. Depuis quelques semaines, Wembanyama semble mettre l'accent sur son playmaking et sa capacité à faire des passes décisives. Logique quand on devient petit à petit l'un des joueurs les plus surveillés de toute la ligue. Voici ce qu'il a expliqué à ce sujet à Benjamin Moubèche, notre correspondant à San Antonio.

"La passe ? C'est majeur. C'est quelque chose que j'ai développé plutôt qu'appris cette année. Pour moi, c'est presque la moitié de ce qu'il y a à faire prochainement. On sait que quand on veut être bon, il faut savoir capitaliser sur les choix de l'adversaire. S'ils envoient deux joueurs sur toi, si on fait bien les choses, on doit obtenur un panier facile ou un tir ouvert. C'est super important pour moi et même pas que pour faire des passes décisives, mais aussi pour trouver les coéquipiers qui font les bonnes coupes et peuvent ensuite faire la passe décisive".

En mars, Victor Wembanyama a tourné à 4.8 passes décisives par match, son meilleur mois de la saison en la matière. Depuis avril, après 3 matches, le futur Rookie of the Year affiche 7.7 passes de moyenne.