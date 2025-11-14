Pas facile parfois de trouver une bonne raison de se lever en pleine nuit pour regarder la NBA. Pour vous aider à choisir vos moments et vos matches en NBA, on vous propose un nouveau format quotidien avec des raisons valables (ou pas) de vous poser devant les rencontres du jour.

Heat @ Knicks, à 1h

Tous les grands joueurs doivent valider leur statut avec un grand match au Madison Square Garden. C’est donc l’heure du ROI PELLE (Larsson). Blague à part, même si j’aime beaucoup ce joueur, le match oppose la meilleure attaque de l’Est, Miami (oui, ça fait encore un peu bizarre, mais vous allez vous y faire), à la 4e, qui tourne à 130 pts de moyenne sur les cinq derniers matches. Jalen Brunson sera absent, ce qui retire un peu de “coef de spectacularité”, mais le basket pratiqué par le Heat et les Knicks à la sauce Mike Brown, ça peut faire quelques étincelles quand même. Ah, et on va guetter le match de Guerschon Yabusele, en espérant qu’il retrouve un peu de mordant et d’adresse. On n’aime pas le voir aussi discret.

Nets @ Magic, à 1h

Vu la faiblesse des Nets, les enseignements seront limités, mais en tant qu’amateur saisonnier du Magic, je suis curieux de voir si Orlando s’en sortira mieux avec Wagner en playmaker principal sur les quelques prochains matches, dont celui là.

Sixers @ Pistons, à 1h30

Même si on est en début de saison, si on m’avait dit ne serait-ce qu’il y a un mois qu’un Pistons-Sixers serait un choc du haut de tableau et l’une des affiches excitantes de la nuit, j’aurais envoyé la personne en HP. Mon gars VJ Edgecombe sort de quelques copies un peu plus moyennasses que ce qu’il nous avait envoyé jusque-là.

Blazers @ Rockets, à 2h

Deux équipes League Pass, donc un must watch, d’autant que ce sont deux des cinq attaques les plus prolifiques de la ligue dans ce début de saison. Petit prono : Sengun et Avdija vont se croire à l’Eurobasket avec leur sélection et se faire un méchant duel au scoring. L’un des deux finira à 40 pions.

Hornets @ Bucks, à 2h

MOUSSA DIABATE joue au basketball cette nuit ! Que ce soit contre les Milwaukee Bucks et Giannis, comme cette nuit, les Harlem Globe Trotters ou Fandeloup-les-Roumegouses en départementale (big up à Camille Blandin et son livre “On est en Finale”, totalement tordant), c’est toujours immanquable.

Kings @ Wolves, à 2h

Voilà longtemps que je n’avais pas vu une équipe aussi déprimée à l’idée de pratiquer son sport de prédilection que ces Kings-là. Tout le monde sait que ça va péter et que la saison n’a déjà presque plus d’intérêt sportif, mais il faut bien respecter le calendrier. Allez, on va espérer un blowout dès le 1er quart-temps pour que “Mad Max” Raynaud (un surnom peut-être un poil survendeur pour un garçon aussi bien élevé) ait du temps de jeu et se frotte à son compatriote Joan Beringer dans du garbage time.

Lakers @ Pelicans, à 2h

Les matches des Pels, sans Zion, c’est non. Il faut préserver sa santé mentale, même si voir Luka Doncic en planter 50 pour se refaire la main peut offrir un certain divertissement.

Clippers @ Mavs, à 2h30

Il n’y a pas si longtemps, j’aurais maté directement. Là, l’intérêt me semble nettement moins évident. J’ai quand même envie de voir si Jason Kidd préférera donner du temps de jeu au concierge ou à un employé de la billetterie plutôt que faire jouer D’Angelo Russell à la mène plus de 10 minutes.

Warriors @ Spurs, à 3h30

L’affiche de la nuit, assurément. Le match entre les deux un peu plus tôt dans la semaine était déjà bien cool, et on peut parier que Victor voudra montrer qu’il peut cartonner et faire gagner les Spurs même avec un traitement particulier de Draymond Green.

Ce qu’on va regarder avant la NBA

Bon, qu’est-ce qu’on a ce soir sur la TNT ? Star Academy, Pekin Express, La Carte au Trésor… On est de retour en 2000 ou quoi ? Cela dit, les Pistons sont en tête de la Conférence Est, donc il y a peut-être bien eu voyage dans le temps sans qu’on s’en rende compte… Allez, on se posera peut-être sur “La Vie est un Long Fleuve Tranquille”, classique français dont j’ai toujours entendu parler sans l’avoir jamais vu, à 21h10 sur TFX.

On y voit Benoît Magimel ado, avant qu'il n'emploie un accent du sud malaisant et forcé dans la série "Marseille". Paraît que la famille Groseille, sur laquelle est centrée l'histoire, c’est un peu les Gallagher de Shameless, mais en moins trash et en plus français. Si c’est vraiment ça, je risque de regarder directement Shameless, tant qu'à faire… Histoire de se dire qu’il y a toujours pire ailleurs. On recommande au GM des Pelicans cette approche, d’ailleurs.