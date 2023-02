Célébrez la Saint Valentin avec une Nike Air More Uptempo

Mesdames, Messieurs faites bien gaffe à vous : aujourd'hui c'est la Saint Valentin, donc même si votre être aimé vous a dit "nooooooon mais laisse tomber cette année on ne se fait pas de cadeau", VOUS ALLEZ FAIRE UN CADEAU !

Heureusement que vos potos de Reverse sont là pour vous aider : il vous reste quelques heures pour foncer lui prendre cette superbe paire de Air More Uptempo si chère à la légende Scottie Pippen. Sur cette version, du cuir suédé marron recouvre tout l'upper, avec les grandes lettres AIR cerclées de peluche rose, tout comme le swoosh sur l'arrière du pied et la doublure du col. C'est du Air More Uptempo, donc vous retrouvez la longue air unit sous tout le pied et le mini Swoosh sur l'avant.

Inédite et originale, cette pépite est à retrouver, au prix de 180 €, dès maintenant chez nos amis de Cornerstreet

Les images de la Nike Air More Uptempo Valentines Day