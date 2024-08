Ces deux records que Caitlin Clark peut encore battre

Il y a quelques jours, Caitlin Clark est devenue la recordman de passes décisives sur une saison pour une rookie. Une preuve supplémentaire de la saison magnifique qu'est en train de réaliser l'arrière d'Indiana pour ses débuts en WNBA. D'ici la fin d'une saison que le Fever a de grandes chances de finir dans le top 8 et donc en playoffs, Clark peut réussir encore d'autres accomplissements qui rendrait ce démarrage encore un peu plus unique.

A l'heure qu'il est, Caitlin Clark a compilé 232 passes en 28 matches. Il lui reste 12 matches pour tenter de battre le record de passes décisives tout court sur une saison, détenu jusque-là par Alyssa Thomas de Connecticut, avec 316 assists en 2023. Pour y parvenir, l'ancienne star de la fac d'Iowa doit tourner à 7.1 passes par match jusqu'à la fin de la saison. Sur les 10 derniers matches, elle tourne à... 11.3 passes de moyenne. C'est donc tout à fait jouable !

A 3 points, l'arme qui lui permis de se faire connaître du grand public, Caitlin Clark peut encore devenir la rookie la plus prolifique dans l'exercice sur une saison. Elle en est pour le moment à 78 et n'a plus besoin que de 8 paniers primés pour battre le record pour une débutante. Depuis la reprise et la fin du break olympique, elle en a déjà marqué... 7.

Pour le global, c'est Sabrina Ionescu qui détient le record depuis l'année dernière avec 128 paniers à 3 points, devant Diana Taurasi (121 en... 2006). Avec 12 matches à jouer, l'affaire semble plus complexe, mais on imagine qu'elle y parviendra sans doute un jour.