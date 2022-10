Si Portland a démarré en boulet de canon (4-0) cette saison, c'est bien entendu grâce au retour de Damian Lillard après de longs mois d'absence et à son leadership. Mais pour gagner des matches, il vaut mieux être bien entouré. Orphelin de CJ McCollum, parti à New Orleans, "Dame" a un nouveau partenaire de backcourt qui est en train de progresser à pas de géants : Anfernee Simons.

On avait bien vu, depuis son arrivée dans la ligue à 18 ans et sans expérience universitaire ou professionnelle, qu'il y avait beaucoup de potentiel et de talent chez Simons [MODE PROF D'ANGLAIS ON] qui se prononce Saï-mons, au contraire de Ben ou Bill See-mmons [MODE PROF D'ANGLAIS OFF]. On attendait maintenant de le voir l'exprimer avec régularité et dans un rôle plus approfondi. Chauncey Billups est parvenu à le responsabiliser et le voilà chaud comme la braise après 4 matches.

Il y a eu ce hook pour la gagne face à Phoenix, qui avait déjà montré la confiance qui l'habite dans ce début de saison. La nuit dernière, face à Denver, il y a eu plus encore. Un troisième quart-temps totalement insensé, où Anfernee Simons a inscrit 22 de ses 29 points, avec 6 paniers primés et l'impression de voir un type marcher sur l'eau.

Anfernee Simons just went inferno for the Blazers in Q3: 22 PTS

6 3PM

85% from 3

— NBA (@NBA) October 25, 2022

Autant dire que le Moda Center était en éruption, comme l'a confirmé Damian Lillard après le match.

"C'était explosif et vraiment fun. Je regardais le public pendant qu'il faisait ça, c'était dingue. Il a fait péter le toit de la salle".

Même les adversaires, en l'occurrence Aaron Gordon, ont dû s'incliner devant la prestation.

"On ne peut pas laisser un gars prendre feu comme ça. Mais quand ça arrive et qu'il rentre des shoots comme ceux qu'il a mis... Vous savez ce qu'il faut faire. Lui serrer la main, lui donner une tape dans le dos et lui dire bien joué".

C'est à partir de son quatrième panier à 3 points dans le 3e quart-temps qu'Anfernee Simons a compris qu'il avait la petite flamme au-dessus de la tête cette nuit.

"Ce quatrième tir, je l'ai pris à l'aveugle. Quand c'est rentré, je me suis dit : bon, c'est l'une de ces nuits où tout rentre", a reconnu Simons.

C'était effectivement "l'une de ces nuits", mais avec ce que l'on voit de lui pour le moment et l'atmosphère qui règne à Portland, ce pourrait même être "l'une de ces saisons"...

