Champion NBA 2025 : Sur quelles équipes parier cette saison ?

Une semaine de compétition et déjà des premiers enseignements en NBA. Le Oklahoma City Thunder et les Boston Celtics sont deux franchises qui font figures de favoris pour soulever le trophée en juin prochain. On a jeté un œil du côté des cotes mises en ligne par PARIONS SPORT et la logique nous paraît respectée : les Celtics, champions en titre, sont évalués à 3,75 tandis que le Thunder est à 6,50.

C’est potentiellement intéressant pour Oklahoma City, une formation qui a effectué un gros recrutement pendant l’intersaison en faisant venir deux vétérans confirmés – Alex Caruso et Isaiah Hartenstein – qui complètent un effectif profond et très talentueux. La jeunesse et le manque d’expérience auront peut-être raison du Thunder, mais avec Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Jalen Williams et compagnie, l’équipe de Mark Daigneault a vraiment des arguments à faire valoir.

Pour le titre, les New York Knicks sont cotés à 8,50 après avoir rameuté Mikal Bridges et Karl-Anthony Towns à Manhattan. Les Philadelphia Sixers de Joel Embiid et Paul George sont eux à 10. Si les corps tiennent, la franchise de Pennsylvanie aura forcément une belle carte à jouer à l’Est. Suivent les Dallas Mavericks et les Minnesota Timberwolves à 11. C’est d’ailleurs à se demander si les Mavs, finalistes en 2024, ne sont pas un peu sous-estimés. Luka Doncic et Kyrie Irving sont désormais entourés de Klay Thompson et le roster n’affiche pas de grosses lacunes particulières. Les plus audacieux apprécieront la cote à 21 des Phoenix Suns.

Le site offre aussi la possibilité de parier sur la NBA Cup avec par exemple les Milwaukee Bucks à 11 ou les Cleveland Cavaliers, la deuxième formation encore invaincue, à 25. Le club de l’Ohio a l’allure de l’équipe outsider qui peut briller en saison régulière et éventuellement aller chercher un trophée en novembre, quand certains gros ne sont pas encore complètement rodés. Autant on ne croit pas trop aux chances de voir Donovan Mitchell mener les siens jusqu’au titre, autant la Cup en décembre nous semble abordable.

Les parieurs peuvent aussi miser sur les deux vainqueurs des Conférences ou encore les premiers de chaque division. La cote pour que les Minnesota Timberwolves remportent l’Ouest est à 6. Ils ont perdu KAT mais Julius Randle et Donte DiVincenzo sont venus compléter une rotation assez profonde, avec peut-être le meilleur banc de la ligue. Le Thunder est à 3,50 et les Mavericks à 5,50.

Autre cote intéressante, celle des Bucks champion dans la division centrale. Elle est fixée à 3,80. La franchise du Wisconsin a moins bien commencé que les Cavaliers (1,65) mais elle dispose tout de même de sacrés talents dans son groupe, à commencer par Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard. L’équipe coachée par Doc Rivers devrait relever la barre d’ici peu.

Rappelons que parier en ligne comporte des risques d’addiction et est strictement interdit aux personnes mineures. Si vous ou votre entourage ressentez le besoin d’être aidé ou accompagné, des associations et des structures gratuites et indépendantes sont disponibles pour répondre à vos questions.