Charles Barkley et l'alcool, ça ne fait généralement pas bon ménage. Vous vous souvenez peut-être du jour où "Chuck" pensait avoir été tradé aux Los Angeles Lakers et avait passé la journée à se murger dans un bar de Philadelphie avec ses potes. L'intérieur star avait finalement appris que le deal avait capoté et qu'il devait jouer le soir-même avec les Sixers.

Que ce soit le lendemain ou 30 ans après, Barkley ne garde pas le moindre souvenir de ce match disputé dans un état d'ébriété avancé. Ce n'est qu'un an plus tard, d'ailleurs, qu'il avait fini par être envoyé à Phoenix, pour y gagner le titre de MVP et y participer aux Finales NBA contre les Chicago Bulls de Michael Jordan.

Paul Pabst, du Dan Patrick Show, a récemment évoqué une autre mésaventure de Charles Barkley liée à une consommation un poil trop élevée d'alcool. En 2017, lors d'une soirée à laquelle il était convié pour regarder le Superbowl entre les New England Patriots et les Atlanta Falcons, le membre du Hall of Fame s'est laissé tenter par un pari qu'il doit encore regretter aujourd'hui.

Charles Barkley a eu la "bonne" idée de parier 100 000 dollars sur une victoire des Falcons alors que ceux-ci menaient encore 28 à 3 dans le 3e quart-temps de la rencontre.

"J'étais complètement bourré à la mi-temps et j'ai continué de me faire des shots. Il y avait 28-3...", a expliqué Barkley.

La gueule de bois a dû être violente puisque "Chuck" a assisté à l'un des plus incroyables retournements de situation de l'histoire du Superbowl. Les Patriots et leur désormais ex-quarterback star Tom Brady ont complètement inversé la situation en quelques minutes pour finalement arracher la victoire.

C'est peut-être finalement la proximité des bouteilles qui fait parfois dérailler un peu l'ancienne superstar des Suns. Même lorsqu'il n'est pas officiellement ivre. En 1997, alors qu'il se trouvait dans un bar d'Orlando, il avait balancé un autre client par la fenêtre après avoir été excédé par son comportement. L'homme avait apparemment envoyé des glaçons dans sa direction...

La légende raconte qu'il aurait dit lors de son audition que son seul regret dans cette histoire était qu'il ne se trouvait pas à un étage plus élevé.

Il n'y a heureusement pas uniquement des histoires où Charles Barkley perd son sang froid. Il y a quelques années, on vous avait notamment raconté l'étonnante amitié qu'il entretenait avec un défunt scientifique qui oeuvrait dans le domaine des litières pour chats. On vous le recommande car c'est assez touchant et cela permet de voir une autre facette de la personnalité de Barkley.

