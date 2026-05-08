Un acteur majeur de la belle saison des Hornets récompensé

Les Charlotte Hornets ne sont pas allés en playoffs mais ils ont tout de même été l’une des équipes révélation de la saison. Ils ont gagné 25 matches de plus que lors de l’exercice précédent avant de finalement échouer au play-in. La reconstruction semble enfin pleinement lancée et le processus est en bonne voie avec un noyau dur prometteur constitué par Kon Knueppel, Brandon Miller, LaMelo Ball, Moussa Diabaté et Miles Bridges. Mais ça ne fonctionnerait pas sans un vrai meneur d’hommes. C’est le rôle tenu par Charles Lee, un coach qui a su créer quelque chose avec ce groupe.

Les progrès de la franchise ont poussé ses dirigeants à lui offrir une prolongation de contrat. « Charles a fait un travail remarquable en posant les bases de ce que nous voulons être en tant qu’équipe. Lui et son staff ont donné la priorité au développement des joueurs, en créant un environnement dans lequel chacun est déterminé à progresser et continue de s’améliorer. Il a instauré une culture centrée sur l’équipe, fondée sur la responsabilité, le travail acharné et le professionnalisme. Je suis enthousiaste à l’idée de continuer à travailler étroitement avec Charles alors que nous poursuivons la construction des Hornets dans l’optique d’un succès durable à long terme », écrivait notamment le GM Jeff Peterson dans le communiqué.

Les détails de ce nouveau contrat n’ont pas été communiqués. Charles Lee venait de boucler sa deuxième saison avec les Hornets.