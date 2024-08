Chauncey Billups n’est pas fan de Rudy Gobert : « Les grands défenseurs, on les fuit »

Il se passe rarement un mois sans qu'un acteur de la NBA ne remette en question le statut de Rudy Gobert en tant que quadruple meilleur défenseur de l'année. Cette fois, c'est Chauncey Billups, le head coach des Portland Trail Blazers, qui a évoqué le cas du pivot français, lors de son passage dans le podcast de son ancien coéquipier Rasheed Wallace, le "Sheed and Tyler Show". Sans nier les qualités de Gobert, Billups ne le met pas sur le même plan que d'autres grands défenseurs, notamment certains avec lesquels il a joué.

"Lors de ma première saison, j'étais assistant coach aux Clippers et on a joué Utah en playoffs. Rudy était là. Ne vous méprenez pas sur ce que je vais dire. C'est un super défenseur, mais il n'est pas aussi polyvalent qu'un Ben Wallace. Tu peux réussir à le faire sortir du terrain avec de l'espace et du tir. Dans notre équipe (les Pistons de 2004, NDLR), on n'avait pas à sortir quelqu'un parce qu'on pouvait switcher sur tout le monde. Alors qu'avec les Clippers, on a attaqué Rudy Gobert pendant toute la série.

Je le redis, c'est un super défenseur, mais on n'attaque simplement pas les grands défenseurs. On les fuit et on les éloigne de l'action. Il est fort près du cercle, il joue dur et peut contrer des tirs, mais avec de l'espace et sur pick and roll, tu peux le cibler. En saison régulière, je peux comprendre qu'il soit meilleur défenseur de l'année. En playoffs, par contre, c'est là que ça devient compliqué".

Avec les Timberwolves, Rudy Gobert a réussi à atteindre la finale de la Conférence Ouest la saison dernière, après avoir décroché son quatrième titre de meilleur défenseur de l'année, ce qui le place à égalité avec Ben Wallace, justement, et Dikembe Mutombo.

Les Jeux Olympiques ont été en revanche plus compliqués pour Rudy, touché au doigt, puis utilisé en sortie de banc par Vincent Collet jusqu'en finale contre les Etats-Unis.

