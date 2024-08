Chet Homgren parle de sa rivalité avec Victor Wembanyama

Chet Holmgren était l'invité de Paul George dans le dernier épisode de son podcast cette semaine. Le jeune intérieur d'Oklahoma City, auteur d'une super saison rookie, avec une participation aux demi-finales de Conférence, a évoqué sa rivalité avec Victor Wembanyama. Pour lui, parler de "beef" est exagéré, mais on sent quand même le feu de la compétition s'allumer lorsqu'il parle du Français.

"On est tous les deux des compétiteurs. On s'affrontait déjà avant d'être en NBA. Les gens me demandent souvent s'il y a une embrouille entre nous. On se bat sur le terrain, mais une embrouille ? Pour moi, ça veut dire que quand tu croises l'autre, il y a bagarre. De quoi on parle ? Je ne connais même pas le gars. On joue simplement au basket l'un contre l'autre. Aucun de nous deux ne veut perdre, ni laisser l'autre marquer un panier. On se battra toujours sur le terrain. Si les gens veulent prendre ça pour une embrouille... Ils ne comprennent pas ce qu'est la compétition, je suppose."

Quand à l'idée qu'il pourrait s'inspirer de Victor Wembanyama lors de ses affrontements, Chet Holmgren explique : "J'apprends de tous les joueurs qui me sont opposés. Ce n'est pas différent avec lui. Enfin, si, il est un peu différent. Ce salopard fait 2,26m. Des choses qui fonctionnent contre un mec qui fait 1,95m ne fonctionnent pas contre lui".

Chet Holmgren et Victor Wembanyama n'auront pas à attendre longtemps cette saison pour s'affronter sur les parquets de NBA. Les Spurs se déplacent à Oklahoma City le 31 octobre, puis accueilleront le Thunder le 20 novembre. Troisième et dernier rendez-vous à cocher sur votre calendrier si les affrontements entre les deux vous intéressent : le 3 mars, à San Antonio.

Victor Wembanyama est « le futur du basket »