Victor Wembanyama est « le futur du basket »

Dwyane Wade était à Paris pendant les Jeux Olympiques et il regardé un nombre considérable de matches. Les rencontres de l'équipe de France l'ont particulièrement marqué, avec évidemment un oeil tout particulier sur les prestations de Victor Wembanyama. Le membre du Hall of Fame et triple champion NBA a beaucoup aimé ce qu'il a vu de la part de l'intérieur français des San Antonio Spurs.

"Avec lui, il faut croire ce que l'on voit avec nos yeux. Il faut le voir jouer pour pouvoir vraiment l'apprécier. La manière dont il tire, dont il dunke sur des passes lobées... On va voir Victor Wembanyama sur cette scène pendant longtemps. Il est le futur de la NBA et le futur du basket international", a expliqué Wade sur NBC.

En fin de compétition, Dwyane Wade avait également expliqué que Team USA ne pouvait plus s'attendre à dominer largement et facilement les compétitions internationales. Le niveau futur de Wembanyama explique en partie le fait que D-Wade réclame de la prudence aux équipes qui porteront le maillot de Team USA à l'avenir.

« On n'est plus en 1992 », Dwyane Wade prévient l'Amérique