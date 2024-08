« On n’est plus en 1992 », Dwyane Wade prévient l’Amérique

Le public américain et les joueurs eux-mêmes se rendent bien compte que le fossé qui pouvait exister entre les Etats-Unis, sous leur meilleure version, et les autres nations, a quasiment disparu. La Serbie et la France ne sont pas passées loin d'abattre la montagne et on peut se dire qu'avec une équipe un peu moins garnie de légendes, le coup est jouable pour les prochaines échéances internationales. Dwyane Wade, qui a fait partie de quelques équipes massivement talentueuses de Team USA, a prévenu : l'Amérique doit être prudente et prendre en compte le niveau des autres équipes.

"Je pense que l'on respecte le reste du monde depuis 2004 et cette médaille de bronze, mais chaque année les autres s'améliorent et le basket grandit à travers le monde. On ne peut plus rien cacher. Quand on voit les Serbes... Ils n'ont eu que le bronze, mais ils seront de retour dans 4 ans. La France, le Canada, l'Allemagne... Il y a 68 joueurs NBA dans ce tournoi qui ne sont pas Américains. Il y en aura encore plus dans 4 ans. Le basket est toujours américain, il y a toujours une domination en termes de médailles d'or remportées, mais ce ne sera plus facile. On n'est plus en 1992, tout le monde doit bien avoir ça en tête.On vit une époque différente", a déclaré Dwyane Wade sur NBC.

Dans quatre ans, à Los Angeles, il n'y aura probablement plus LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant, même si on ne pariera pas encore totalement là-dessus vu la longévité des bonhommes. En revanche, les équipes comme la France ou le Canada auront encore des joueurs à pleine maturité, avec l'ambition de faire chuter Team USA aux JO pour la première fois depuis 2004 et l'exploit de l'Argentine.

