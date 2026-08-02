Pour Chet Holmgren, voir des coéquipiers plier bagage laisse des traces. L'intérieur a comparé le départ de trois artisans du titre de 2025 du Thunder à la sensation de « perdre un proche », tout en s'inclinant devant la logique du business en NBA.
« C'est comme ça que marche le business de ce sport. Aucune équipe, aucun groupe de dix-sept gars, ne reste ensemble pour toujours », a reconnu l'intérieur devant Ben Golliver d'ESPN, lors d'un événement caritatif de USA Basketball. « Mais ça ne fait pas moins mal quand tu vois des gars s'en aller. »
Oklahoma City a en effet enregistré trois départs majeurs cet été, pour des raisons essentiellement financières. Lu Dort et Aaron Wiggins ont été envoyés à Atlanta, tandis qu'Isaiah Joe est parti à Detroit. Si ces transferts ont rapporté sept second tour de draft au Thunder, il s'agit surtout de sacrifices nécessaires pour alléger la masse salariale. « En même temps, je me réjouis pour [Dort et Wiggins] et pour l'opportunité qui s'offre à eux à Atlanta », nuance Holmgren.
Malgré ces départs douloureux, Chet Holmgren affiche une confiance totale en Sam Presti, l'architecte de cette équipe. « J'ai une confiance totale dans notre équipe et dans les décisions qu'elle prend. Je sais que tout ce qu'ils font, c'est pour viser juste », a assuré le rival de Victor Wembanyama. « Mon boulot, c'est d'être à la salle tout l'été pour être au point. »
Le Thunder a-t-il tendu un piège aux Nuggets ?