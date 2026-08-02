Chet Holmgren n'a pas caché sa peine après les départs de Lu Dort, Aaron Wiggins et Isaiah Joe, mais assure faire confiance aux choix du Thunder.

Pour Chet Holmgren, voir des coéquipiers plier bagage laisse des traces. L'intérieur a comparé le départ de trois artisans du titre de 2025 du Thunder à la sensation de « perdre un proche », tout en s'inclinant devant la logique du business en NBA.

« C'est comme ça que marche le business de ce sport. Aucune équipe, aucun groupe de dix-sept gars, ne reste ensemble pour toujours », a reconnu l'intérieur devant Ben Golliver d'ESPN, lors d'un événement caritatif de USA Basketball. « Mais ça ne fait pas moins mal quand tu vois des gars s'en aller. »

Oklahoma City a en effet enregistré trois départs majeurs cet été, pour des raisons essentiellement financières. Lu Dort et Aaron Wiggins ont été envoyés à Atlanta, tandis qu'Isaiah Joe est parti à Detroit. Si ces transferts ont rapporté sept second tour de draft au Thunder, il s'agit surtout de sacrifices nécessaires pour alléger la masse salariale. « En même temps, je me réjouis pour [Dort et Wiggins] et pour l'opportunité qui s'offre à eux à Atlanta », nuance Holmgren.

Malgré ces départs douloureux, Chet Holmgren affiche une confiance totale en Sam Presti, l'architecte de cette équipe. « J'ai une confiance totale dans notre équipe et dans les décisions qu'elle prend. Je sais que tout ce qu'ils font, c'est pour viser juste », a assuré le rival de Victor Wembanyama. « Mon boulot, c'est d'être à la salle tout l'été pour être au point. »

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