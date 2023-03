La situation de Lonzo Ball, qui n’a plus joué depuis le mois de janvier 2022 après son opération du genou, ne s’arrange décidément pas.

Lonzo Ball est bloqué dans l’adaptation NBA de Un jour sans fin. La dernière fois que l’on a pu apercevoir le meneur sous le maillot des Bulls, c’était au mois de janvier. Précisons : janvier 2022, il y a plus d’un an. Depuis, le joueur de Chicago vit un enfer avec son genou dont il ne voit toujours pas le bout.

Déjà opéré à deux reprises, Ball pourrait maintenant avoir besoin d’une troisième intervention, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN. Son équipe et ses agents, qui travaillent ensemble sur ce dossier, prendront une décision après avoir consulté des spécialistes. Mais cette nouvelle procédure rallongerait son temps de guérison de six mois, ce qui signifie qu’il manquera probablement le début de la saison 2023-2024.

Au départ, il était question de 6 à 8 semaines de convalescence. Aujourd’hui, cela fait 60 semaines que le joueur est bloqué à l’infirmerie. Deux mois de pause se sont ainsi transformés en un vide d’un an et demi, si ce n’est plus, au fil des mauvaises nouvelles.

À seulement 25 ans, Lonzo Ball semble au bout du rouleau. Malgré les opérations et la rééducation, la gêne persiste et l’athlète n’est toujours pas apte à rejouer en NBA. Il avait même admis ne plus être capable de courir ou de sauter au début de la saison. Viser un retour pour la reprise en octobre paraît alors très ambitieux, voire irréaliste.

Dans l’Illinois, le deuxième choix de la draft 2017 avait pourtant montré une belle progression. En 35 matches en 2021-2022, Ball affichait des moyennes de 13 points, 5,4 passes et 5,1 rebonds. Il est notamment parvenu à corriger son tir à trois points (42,3 % de réussite), s’imposant comme une pièce essentielle des Bulls de Billy Donovan.

L’absence de leur torero a logiquement pénalisé les taureaux, qui traversent une saison délicate. 11e de l’Est avec un bilan de 30-36, Chicago est loin du niveau auquel on pouvait les attendre sur le papier. Même avec Zach LaVine, DeMar DeRozan et Nikola Vucevic, le collectif est bien parti pour manquer le play-in.

En dehors des considérations à court terme, l’état physique de Lonzo Ball est très préoccupant. Rien ne garantit que le meneur sera en mesure d’honorer ses deux dernières années de contrat. Au-delà des saisons à venir, c’est en effet toute la suite de sa carrière sur laquelle plane l’ombre de sa blessure.

