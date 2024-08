Chris Bosh aurait pu jouer en France !

Chris Bosh a rejoué au basket pour la première fois depuis 8 ans lors du jubilé de Goran Dragic en Slovénie ce weekend. Un moment plein d'émotion, pour Dragic bien entendu, puisqu'il avait un casting 4 étoiles (Luka Doncic, Nikola Jokic et un paquet de légendes) pour accompagner sa retraite, mais aussi pour l'ancien intérieur du Heat. Contraint de mettre un terme à sa carrière prématurément à cause de caillots de sang qui se formaient dans son organisme, l'ex-joueur des Raptors et du Heat a regoûté quelques minutes au terrain. Un événement qui a fait chaud au coeur.

Grâce à une bonne prise en charge médicale, Chris Bosh n'est plus inquiété au quotidien et beaucoup se sont demandés s'il n'aurait pas pu reprendre du service à un moment. L'ancien franchise player de Toronto a expliqué à Basket News qu'il aurait effectivement pu tenter un comeback, notamment hors de la NBA.

"J'avais des offres en Europe, mais il était temps d'arrêter. Je n'étais pas prêt à faire déménager ma famille. Pour moi, c'était un signe et j'ai avancé dans cette direction. J'ai eu des offres en provenance de France et d'Espagne, de clubs qui jouaient l'Euroleague", a confié Bosh.

Chris Bosh himself is warming up for Goran Dragic’s farewell match 😯 He played his final game in the NBA in 2016. pic.twitter.com/xZqQ7BxqLg — BasketNews (@BasketNews_com) August 24, 2024

Quant à d'éventuels regrets de ne pas avoir pu vivre une fin de carrière dans une NBA encore plus adaptée à ses qualités d'intérieur stretch que lorsqu'il y jouait, Chris Bosh a reconnu qu'après avoir vécu des moments difficiles, il a réussi à tourner la page.

"Chaque fois que l'on est confronté à une perte, à un décès ou à d'autres choses de ce genre, on traverse une période de deuil. C'est ce que j'ai connu pendant quelques années. Je l'ai surmonté. Je crois que cela m'a rendu plus fort. Je crois que cela m'a rendu plus fort et m'a permis de me concentrer sur mon rôle de père. Je n'ai pas de regrets concernant ma carrière. Tout s'est bien passé. J’ai remporté deux titres. J'ai rencontré des gens formidables, j'ai eu des coéquipiers formidables, des histoires formidables, des vestiaires formidables. J'ai de la chance.”

(Traduction des propos de Chris Bosh : Basket Infos)