Chris Bosh va rejouer au basket !

Chris Bosh est membre du Hall of Fame, mais le dernier chapitre de sa carrière aurait pu être encore plus brillant si son corps lui avait permis de continuer à s'exprimer. La formation de caillots de sang dans son corps l'a ainsi empêché de poursuivre son aventure avec le Heat et on n'a plus revu Bosh depuis 2016, année de son dernier match avec le Miami Heat. Il est officiellement retraité depuis 2019, avec deux titres de champion NBA à son actif.

Figurez-vous que l'on va apparemment revoir Chris Bosh sur un terrain.

Pas d'emballement, l'ancien joueur des Raptors ne va pas tenter un comeback en NBA à 40 ans pour venir épauler son ancien camarade LeBron James. Mais d'après Sportskeeda, Bosh a été invité au jubilé de Goran Dragic et médicalement autorisé à y participer. Le 24 août prochain, il devrait ainsi être en Slovénie, à Ljubljana, pour la "Night of the Dragon", célébrant le meneur slovène fraîchement retraité.

A ses côtés, on devrait retrouver d'anciens grands joueurs comme Steve Nash, Dirk Nowitzki, Luis Scola ou Dejan Bodiroga, mais aussi quelques stars actuelles, comme Luka Doncic, Nikola Jokic ou Bogdan Bogdanovic. Chris Bosh pourra ainsi, lui aussi, avoir quelque part le match d'adieu auquel il n'a jamais eu droit en raison de son état de santé...

LeBron n'était pas le joueur le plus important du Heat, c'tait Chris Bosh