Chris Paul annonce sa retraite !

Chris Paul joue sa dernière saison en NBA, comme il l'a confirmé samedi avant un déplacement à Charlotte, près de chez lui.

Chris Paul a officialisé samedi ce que beaucoup pressentaient : la saison en cours, sa 21e en NBA, sera la dernière de sa carrière. Revenu aux Clippers durant l’intersaison en tant que free agent, "CP3" espérait boucler la boucle sur une bonne note avec Los Angeles. Mais la réalité sportive de la franchise californienne, minée par des résultats collectifs catastrophiques, a sans doute accéléré sa réflexion.

À 40 ans, l’ancien All-Star a choisi de prendre les devants et d’annoncer sa retraite avant même la fin de la saison en cours.

Sur les réseaux sociaux, Chris Paul a simplement posté sur ses réseaux : « Quel voyage… Tant de choses encore… Je suis reconnaissant pour cette dernière saison ! » Un message sobre, alors que les Clippers se déplacent aujourd’hui en Caroline du Nord pour affronter les Hornets, dans l'état où il a vu le jour et grandi.

Si son palmarès reste marqué par l’absence d’un titre NBA, l’impact de CP3 va au-delà des trophées. Douze fois All-Star, onze fois membre d’une All-NBA Team, neuf fois sélectionné dans une All-Defensive Team, Rookie de l’année 2006 et membre de la liste des 75 plus grands joueurs de l’histoire, Chris Paul va laisser derrière lui un héritage immense.