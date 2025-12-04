La rupture Clippers - Chris Paul surprend James Harden et Kawhi Leoanrd. Le meneur paye-t-il des tensions avec Ty Lue ?

Les Los Angeles Clippers ont connu un véritable séisme en interne. Dans la nuit de mardi à mercredi, la franchise a décidé de se séparer de Chris Paul après un long entretien entre Lawrence Frank, président des opérations basket, et le vétéran meneur. Une décision inattendue qui a immédiatement provoqué la stupeur dans le vestiaire.

Harden et Kawhi n’en reviennent pas

James Harden et Kawhi Leonard ont appris la nouvelle sur leurs téléphones au réveil, et n’ont pas caché leur incompréhension quelques heures plus tard.

« Je suis aussi confus et choqué que vous, que le monde », a confié Harden après la victoire contre Atlanta. « Ça m’a clairement surpris. Mais ce n’est pas seulement Chris, il y avait beaucoup de choses à gérer. Ce n’est pas de mon ressort, je me concentre sur ce que je peux contrôler. J’imagine que le front office a estimé que c’était la meilleure décision pour l’organisation. »

Kawhi Leonard a eu la même réaction : « C’était choquant pour moi. Ils ont eu une conversation et le front office a pris une décision. »

La franchise a envoyé Paul chez lui à Los Angeles dans la foulée. S’il se dit que Chris Paul n’était pas forcément apprécié dans le vestiaire, les deux stars de l’équipe assurent donc avoir été choquées.

Des tensions profondes avec Tyronn Lue ?

Selon ESPN, Chris Paul n’était en tout cas plus en bons termes avec Tyronn Lue depuis plusieurs semaines. Le style de leadership du meneur, très exigeant et vocal, aurait fini par créer des frictions avec le staff comme avec certains joueurs. Des sources évoquent un climat devenu trop tendu, malgré le respect mutuel entre Lue et Paul.

Lawrence Frank a précisé que la décision ne découlait pas d’un incident précis, mais de discussions répétées ces derniers jours.

Tyronn Lue, de son côté, a tenu à défendre son ancien meneur : « Je ne pense pas que ça aide forcément l’équipe. Et je ne crois pas que si nous sommes à 5-16, c’est à cause de CP. Ce n’était juste pas un bon fit pour ce qu’il cherchait. Je ne veux pas le voir partir comme ça, j’ai beaucoup de respect pour lui. »

Une légende des Clippers vers une fin de carrière chaotique

Chris Paul, qui a annoncé qu’il prendrait sa retraite à la fin de la saison, quitte donc la franchise où il a écrit certaines de ses plus belles pages. Mais les Clippers n’ont aujourd’hui pas de solution simple pour la suite.

Paul n’est pas éligible à un trade avant le 15 décembre, et la franchise, coincée par le premier apron après les signatures estivales, ne peut pas couper un joueur sans risquer de rester sous les 14 joueurs autorisés.

Un buyout pourrait être envisagé, mais seules quelques équipes disposent d’une place libre et d’une marge financière suffisante pour le signer.