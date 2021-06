Chris Paul en protocole Covid, Phoenix va prier très fort

Depuis le début de sa carrière, Chris Paul a connu plusieurs blessures et mésaventures dans les séries et les matches de playoffs les plus importants. Les Phoenix Suns ont sweepé les Denver Nuggets et il semblait que le meneur All-Star soit épargné cette année, à l'approche de sa deuxième finale de Conférence. La guigne pourrait bien voir frappé à nouveau.

Selon Shams Charania de The Athletic, Chris Paul a été placé en protocole Covid par la NBA, mettant en péril sa participation au game 1 de la future finale de Conférence contre le vainqueur de l'opposition entre le Utah Jazz et les Los Angeles Clippers. Pour le moment, il n'y a aucun détail sur la raison pour laquelle "CP3" est entré en protocole Covid.

Les joueurs vaccinés sont généralement dispensés de protocole, ce qui laisse supposer que Chris Paul ne l'est pas ou qu'il a tout de même contracté le virus. S'il est vacciné, son indisponibilité ne sera vraisemblablement pas bien longue et on pourrait le revoir pour le début de la finale de Conférence. Si game 7 il y a entre le Jazz et les Clippers, il sera joué dimanche. La NBA déterminera ensuite un calendrier que les Suns observeront évidemment avec un peu plus d'inquiétude selon les nouvelles dans le dossier Chris Paul.

