Chris Paul révèle s’être donné une deadline personnelle au All-Star Weekend pour décider de sa retraite.

Chris Paul a fixé lui-même la date de la fin. Après avoir été coupé par les Los Angeles Clippers en décembre, le meneur vétéran a continué à s’entraîner, persuadé qu’une opportunité pouvait encore se présenter. Mais en coulisses, il s’était donné une limite.

Invité du podcast 7 PM in Brooklyn, Paul a expliqué avoir décidé qu’il arrêterait si aucune équipe ne le signait avant le All-Star Weekend.

« Quand tout ça est arrivé, je me suis entraîné et j’ai continué à travailler. J’étais à Atlanta. J’avais beaucoup de ma famille là-bas pour ce match. Mon frère était là, quelques amis aussi », a-t-il raconté, évoquant la période qui a suivi son départ des Clippers avant un match face aux Atlanta Hawks.

Plutôt que de réagir avec frustration, Paul a poursuivi sa préparation.

« Ensuite on est rentrés, je m’entraînais, je travaillais, et j’ai parlé à quelques amis. Je leur ai dit : “Je vais me donner une deadline. Si je ne suis pas dans une équipe à un certain moment, au All-Star Game, j’arrête.” »

À la trade deadline de février, il a été transféré aux Toronto Raptors dans un échange à trois équipes, avant d’être rapidement coupé. Malgré des rumeurs autour des Houston Rockets, des Los Angeles Lakers ou des San Antonio Spurs, aucune signature ne s’est concrétisée.

Paul tourne ainsi la page après 20 saisons NBA, avec des moyennes en carrière de 16,8 points, 4,4 rebonds, 9,2 passes et 2,0 interceptions par match. Sa décision n’a pas été dictée par une annonce extérieure, mais par la deadline personnelle qu’il s’était fixée.