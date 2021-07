Pourquoi Chris Paul a intérêt à rester à Phoenix plutôt que de signer à New York

Quoi qu'il advienne lors des Finales NBA 2021, les fans des Phoenix Suns savent ce qu'ils doivent à Chris Paul. Tous rêvent de le voir revenir la saison prochaine pour remettre le couvert et passer les dernières années de sa carrière en Arizona. Ils sont bien entendu au courant que plusieurs équipes aimeraient récupérer CP3, qui déclinera vraisemblablement sa dernière année de contrat à 44 millions pour tenter de signer un deal sur plusieurs années et assurer ses vieux jours. Les New York Knicks, dit-on, ont très envie d'offrir trois ans de contrat à Chris Paul pour qu'il pilote leur retour aux sommets. Sauf que la logique financière semble mener tout droit à une prolongation à Phoenix.

Chris Paul, une franchise incarne une vraie menace pour les Suns cet été

Un point de détail dans le nouveau CBA (que Paul a orchestré en tant que président du syndicat des joueurs) permet aux Suns d'être la seule équipe autorisée à lui offrir 4 ans de contrat si une autre - au hasard, les Knicks et leur président Leon Rose, l'ancien agent de Chris Paul - lui en propose trois. Dans le nouveau règlement, mentionné par Bobby Marks d'ESPN, il est stipulé qu'une équipe qui ne possède pas les Bird rights d'un joueur, ne peut pas offrir un contrat de 4 ans à un joueur qui aura 38 ans au cours dudit contrat.

Tout dépend évidemment de ce que sera la motivation de Chris Paul cet été. Si sa priorité est d'évoluer sur un gros marché (New York ou Los Angeles) ou dans une équipe qui lui donnera le plus de chances de (re)jouer le titre, cet avantage dont disposent les Suns ne sera pas d'un grand intérêt. Si en revanche sa priorité est de s'assurer le plus d'années de contrat possibles, tout en évoluant quand même dans un cadre très compétitif sur plusieurs années (ce qui est le cas de Phoenix), la logique devrait le faire rester.

Avant de se pencher sur cette question importante, Chris Paul a quand même du pain sur la planche. Dans la nuit de mardi à mercredi (à 3h sur beIN Sports et le NBA League Pass), il disputera les premières Finales NBA de sa carrière contre les Milwaukee Bucks. On peut aussi se dire que l'issue de cette ultime série aura un rôle sur sa décision dans quelques semaines...

