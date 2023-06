En marge de la Draft NBA jeudi, les Golden State Warriors ont réalisé le trade marquant de la soirée. Jordan Poole a notamment été envoyé aux Washington Wizards. Pour récupérer le meneur Chris Paul, récemment tradé par les Phoenix Suns.

Avec cet échange, les Dubs ont clairement voulu mettre un terme à l'aventure avec Poole. Et les Californiens avaient le souhait de se renforcer sur le court terme. Pour l'entraîneur Steve Kerr, les Warriors avaient aussi besoin d'une nouvelle dynamique.

Avec CP3, le coach de Golden State veut sentir un changement au sein de son groupe.

"Nous serons très différents. La dernière chose que je vais faire, c'est de dire quoi que ce soit à propos d'une équipe qui a remporté un titre il y a un an et qui s'est ensuite battue pendant une saison difficile. Elle a fait un parcours d'enfer en fin d'année.

J'ai adoré le groupe que nous avons eu ces deux dernières années. Mais le plus important, c'est que nous avons senti que nous avions besoin d'un changement. Cela ne veut pas dire que nous avions besoin d'une refonte, mais nous avions besoin d'une sorte de changement.

Je pense que tout le monde dans l'organisation l'a senti. Et nous avons l'impression d'avoir opéré un changement assez important sans pour autant renoncer à notre identité et à notre sentiment d'être une équipe. Je pense que, dans l'ensemble, c'est un changement très positif", a analysé Steve Kerr pour The Athletic.

Depuis l'affaire entre Poole et Draymond Green, l'ambiance en interne chez les Warriors a connu quelques crispations. Une nouvelle formule autour du Big Three semblait nécessaire. Et Golden State a donc tranché dans le vif.

