Six semaines d’absence pour un cadre des Nuggets

Jusqu'ici, tout va bien pour les Denver Nuggets. Nikola Jokic est déjà le grand favori pour le MVP et la franchise du Colorado est actuellement deuxième de la Conférence Ouest avec 9 victoires en 11 matches. Sauf que les pépins commencent. Les pépins physiques en tout cas. ESPN vient d'annoncer la blessure à la cheville de Christian Braun, l'un des cadres de l'équipe. Le jeune arrière s'est fait mal et il va donc manquer au moins six semaines en raison d'une entorse de la cheville. Le problème, c'est que les Nuggets s'apprêtent à faire face à un calendrier très chargé. En effet, ils vont disputer 17 matches lors des six prochaines semaines en question. Son absence va poser problème.

Peyton Watson, Tim Hardaway Jr et Spencer Jones tâcheront de le remplacer du mieux possible. Offensivement, Christian Braun n'était pas nécessairement parti sur les meilleures bases. Il tournait à 11 points par match, une régression par rapport à la saison dernière, notamment en raison d'une adresse extérieure en berne (21%). Mais défensivement, il reste l'un des piliers de cette équipe. Il se coltine le meilleur attaquant adverse quasiment tous les soirs par exemple.