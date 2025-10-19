Christian Braun et les Nuggets : le dilemme

À l’approche de la date limite pour les extensions de contrat des joueurs de la Draft 2021, la situation de Christian Braun à Denver suscite quelques doutes. Selon plusieurs rapports, les négociations entre l’arrière des Nuggets et la franchise n’ont pas encore abouti, et un certain pessimisme règne quant à la possibilité d’un accord avant lundi. Le montant discuté tournerait autour de 25 millions de dollars par saison, un chiffre conséquent pour un joueur encore en phase de progression.

Champion NCAA avec Kansas en 2022, puis champion NBA dès sa saison rookie, Braun s’est imposé comme un maillon fiable de la rotation de Mike Malone, puis de Frank Adelman. Son énergie, sa défense polyvalente et sa compréhension du jeu en font un profil apprécié dans un effectif où la hiérarchie est déjà bien établie autour de Nikola Jokic et Jamal Murray.

Christian Braun, un autre point de discorde entre les Nuggets et Michael Malone

Mais le principal point d’interrogation reste son tir à trois points en playoffs. Ses pourcentages en saison régulière sont bons, mais les défenses continuent de ne pas le respecter totalement sur le périmètre. Lors des derniers playoffs, il n’a converti que 30 % de ses tentatives de loin, un problème quand on évolue aux côtés de Jokic, dont le génie offensif repose sur le spacing et la justesse collective.

Malgré tout, Braun progresse : ses lancers-francs ont grimpé au-dessus des 80 %, et son agressivité défensive continue de séduire le staff. Denver pourrait néanmoins attendre la fin de la saison pour évaluer sa vraie valeur avant d’envisager une extension plus solide.