Chute, bourde et airball : la fin de match catastrophique des Hornets

À domicile, les Hornets ont tout raté dans les dernières secondes : panier encaissé après une chute, remise en jeu cata, mauvais choix. Un final aussi cruel qu’absurde.

Les Charlotte Hornets ont réussi un petit exploit à Indiana : transformer une fin de match encore jouable en compilation d’erreurs, le tout en quelques secondes. Face aux Indiana Pacers, Charlotte avait pourtant encore une vraie carte à jouer. La suite a viré au cauchemar, entre désorganisation, timing raté et dernier tir qui résume tout.

À trente secondes de la sirène, les Hornets mènent d'un point. Kon Knueppel tente un tir difficile en mode hero ball. Bang. Indiana récupère le ballon. Pascal Siakam a la balle en main face au cercle. Miles Bridges défend. Enfin, il essaie... Au premier coup de rein, il se retrouve au sol... Siakam n'a plus qu'à enchaîner et poser son lay-up. 112-111 Pacers. 11 secondes à jouer.

Et là, le cafouillage prend des proportions magiques. Sans que l'on sache trop pourquoi, LaMelo Ball demande à Diabate de remettre en jeu rapidement. L'intérieur s'exécute et balance la balle directement dans les mains de TJ McConnell, expert en roublardise. Entre temps, le staff a demandé un temps mort, mais problème, personne ne l’accorde.

Les arbitres ne l'ont pas vu ? Possible. Etrange. Le jeu reprend, et Charlotte se retrouve à subir une remise en jeu adverse alors qu’elle pensait pouvoir se réorganiser.

La sanction est immédiate. Indiana remet en jeu, faute. Un lancer réussi sur les deux. Deux point d'avance Pacers. En l’espace de quelques secondes, les Hornets viennent d’encaisser deux points décisifs avec leur meilleur défenseur sur le c*l, de perdre une possession cruciale, et de voir leur staff impuissant assister à la scène. Le genre de séquence qui laisse une salle entière médusée.

Charlotte obtient tout de même une dernière opportunité. LaMelo Ball, excellent sur la rencontre (33 pts, 8 pds) malgré son rôle inhabituel en sortie de banc, hérite de la remise en jeu. Aucun système pour un tir à trois-points ? Ok, why not... LaMelo attaque le cercle côté droit, mais lâche la balle à 3 secondes de la fin à Sexton qui n'a pas d'autre choix que de prendre un step back plutôt OK, mais ce n'est pas non plus sa spécialité. Sa tentative ne trouve rien d’autre que l’air... Un airball majestueux, pour conclure une fin de match déjà bien chargée.

Le contraste est cruel. Les Hornets avaient tenté quelque chose de différent ce soir-là, en acceptant de bouleverser leur rotation avec LaMelo Ball en leader de la second unit, et le pari avait fonctionné pendant une large partie de la rencontre. Mais dans les dernières secondes, tout s’est effondré. Mauvaise communication, temps mort fantôme, exécution approximative, et tir final manqué. Rude. Très rude.

Indiana, de son côté, n’en demandait pas tant. Les Pacers s’imposent enfin après 13 défaites de suite pendant que Charlotte repart avec cette sensation désagréable d’avoir littéralement laissé filer le match. Une défaite qui fera mal au classement, mais surtout aux têtes, tant cette fin de rencontre restera comme l’une des plus catastrophiques de la saison.