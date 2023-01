Après un peu plus d'un an d'absence, Ricky Rubio est de retour sur les terrains et c'est une excellente nouvelle pour les ambitieux Cavaliers.

Les Cleveland Cavaliers sont déjà des outsiders sérieux à l'Est et l'ont montré sur cette première partie de saison. La franchise de l'Ohio est dans le top 5 de la Conférence, a de bonnes chances d'y rester jusqu'au bout et a raison d'avoir des ambitions élevées. Surtout qu'un atout supplémentaire va s'ajouter à l'effectif coaché par JB Bickerstaff. D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, Ricky Rubio est sur le retour et pourrait être en action dès le prochain match des Cavs à Portland.

C'est une excellente nouvelle pour Cleveland, tant l'expérience de Rubio et ce qu'il est toujours capable d'apporter en tant que meneur du second unit est précieux. Après un an de convalescence à la suite d'une rupture du ligament croisé du genou gauche, l'Espagnol va pouvoir rejouer. On se souvient de ses 34 très bons premiers matches la saison dernière avant de subir cette grave blessure.

On imagine que le MVP de la Coupe du monde 2019 partagera dans un premier temps son temps de jeu avec Raul Neto, en back up de Darius Garland. C'est surtout lorsque viendront les playoffs que Ricky Rubio sera une vraie plus-value pour Cleveland, ou au moins la fin de la saison régulière. Les Cavs avaient connu un trou d'air à cette période la saison dernière et un peu gâché leurs efforts.

Ricky Rubio, 32 ans, tournait à plus de 13 points et 6 passes au moment de sa blessure en décembre 2021. Il avait ensuite été tradé chez les Pacers, où il n'avait pas pu jouer le moindre match en raison de sa convalescence. Cleveland l'avait habilement récupéré ensuite, dans l'idée de poursuivre l'histoire qui avait bien débuté.

