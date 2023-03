Les Clippers ont changé de formule et ça marche beaucoup mieux

Après avoir perdu leurs cinq premiers matches suite à l’arrivée de Russell Westbrook, les Los Angeles Clippers ont bien réagi en décrochant trois succès de rang. Ils sont même remontés à la troisième place de la Conférence Ouest. Tyronn Lue s’est ajusté après avoir changé son cinq majeur, provoquant la série peu encourageante de son équipe. Westbrook est toujours titulaire mais il ne finit plus les matches.

En effet, l’ancien MVP n’a pas joué une seule minute lors des quatrièmes quart-temps des deux dernières rencontres remportées par la franchise hollywoodienne. Des moments durant lesquels les Clippers ont d’ailleurs fait la différence. Comme la nuit dernière contre les New York Knicks. Ils ont gagné le money time 30 à 21 pour s’imposer de 11 points.

Russell Westbrook n’est pas mauvais depuis son arrivée au sein de l’autre équipe de Los Angeles. Il tourne par exemple à 13,3 points, 50% aux tirs, 4 rebonds et plus de 7 passes. Mais sa complémentarité avec Kawhi Leonard et Paul George peut poser problème. Notamment en fin de match, quand le ballon n’est pas entre ses mains et que les défenses adverses l’ignorent totalement, resserrant ainsi le jeu pour les Clippers.

Cette formule – Westbrook qui ne joue pas dans le clutch mais contribue en cours de partie – nous semble la plus intéressante et c’est déjà celle pour laquelle nous avons milité dans différents épisodes de notre podcast. D’après Lue, le vétéran aurait accepté son rôle et son attitude a déjà été saluée à de nombreuses reprises par le vestiaire californien.

Podcast #79 : Comment sauver le All-Star Game… et Russell Westbrook ?