Drew Hanlen, DJ Sackmann, Tyler Relph, Chris Matthews “Lethal Shooter”, Chris Brickley, Tim Martin, Phil Handy. Voici, entre beaucoup d'autres, les grands noms de l’entraînement individuel dans le basket. La plupart des cités ont même des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux et ont permis de mettre la lumière sur ce métier et de créer des vocations… mais aussi des dérives avec l’arrivée massive d’entraîneurs individuels à la déontologie et aux compétences contestables, qui pourtant accompagnent des jeunes joueurs et jeunes joueuses contre rémunération.

C’est justement pour mettre un gros coup de frein à ces dérives que Yacine Aouadi, entraîneur individuel référencé dans le basket professionnel depuis plus de 10 ans, et qui a souvent été l'un de nos intervenants, sur BasketSession ou pour REVERSE, a décidé de lancer la première formation certifiante pour entraîneur individuel en France. Il raconte :

« À la base, tout est parti des sollicitations que je recevais de la part de nombreux coaches qui souhaitaient avoir des conseils sur l’entraînement individuel. De mon côté, j’avais aussi constaté qu’il y avait des dérives qui pouvaient nuire à l’image du métier donc je me suis lancé.

Avec cette formation, je veux aider toutes les personnes qui s'intéressent à l’entraînement individuel en partageant mon expérience. Promouvoir toutes les dimensions du métier, mais aussi faire comprendre une chose essentielle : on ne travaille jamais seul. La collaboration avec les parents, l'entraîneur de l'équipe, le club et tous ceux qui entourent le joueur est indispensable. »

Une immersion dans le monde pro

Animateur de notre podcast Le Jeu et membre de la rédaction de REVERSE depuis 2013, Frédéric Yang a participé à la première session de formation, qui a eu lieu du 30 janvier au 30 juin 2025, avant de rejoindre la structure Upsilon à l’issue de celle-ci. Il témoigne:

« L’an passé, la formation s’est déroulée en 3 grosses étapes. La première a eu lieu à Limoges, où durant 3 jours, on a assisté à des cours/conférences sur des thèmes variés: le scouting et l’évaluation des joueurs avec Yassin Idbihi, scout pour les Charlotte Hornets, l’importance de maîtriser des outils de préparation mental avec le Docteur Gaël Allain, l’organisation d’un suivi individuel avec Yacine Aouadi.

On a aussi pu échanger avec Crawford Palmer, directeur sportif de CSP Limoges, sur l’intérêt grandissant du développement individuel pour les clubs professionnels français et le duo Mikko Larkas-Romain Leroy, à la tête du CSP Limoges l’an passé, sur la méthode de formation finlandaise. Cette première session s’est conclue par une observation en direct de quatre joueurs limougeauds lors du match CSP Limoges-ASVEL, à Beaublanc, et pour qui nous devions réaliser un feedback d’après-match ainsi qu’un plan d’entraînement individualisé.

La deuxième grosse étape s’est faite à distance. On a eu plusieurs entretiens avec des joueurs professionnels pour débriefer leurs matchs et leur recommander un plan d’entraînement individuel. De mon côté, j’ai eu la chance de pouvoir faire un entretien avec Paul Lacombe et ça s’est super bien passé. Ça m’a donné beaucoup de confiance pour la suite de la formation.

Enfin, la troisième grosse étape s’est déroulée à Strasbourg, avec des contenus pratiques sur les terrains du Basket Center, où on a appris comment animer une séance d’entraînement individuel. Il y a aussi eu des rencontres avec Nicola Alberani, directeur sportif de la SIG, Thomas Drouot, à l’époque entraîneur assistant de la SIG, Jean-Baptiste Maille, joueur de la SIG, et Alexandre Dugeny, préparateur physique de la SIG.

Au final, la formation nous a permis de nous immerger complètement dans le monde professionnel, de nous rendre compte de la complexité du métier d’entraîneur individuel et la nécessité de maîtriser les différents pans de la performance et d’apprendre à se coordonner avec un staff entier pour être efficace. Personnellement, j’ai énormément progressé et j’ai déjà pu mettre en pratique tous mes apprentissages sur le terrain avec un groupe professionnel. »

Un passage à 4 modules pour mieux appréhender les différentes facettes du métier

Pour cette année 2026, la formation évolue avec désormais 4 grands modules, dispatchés dans 4 villes de France. Le premier module "Comprendre le jeu et le joueur” aura lieu du 4 au 7 mars à Limoges, avec les interventions de Guillaume Quintard, formateur reconnu et récemment passé par SCABB, et Rafal Juc, scout pour les Denver Nuggets.

Le deuxième module “Diriger l’entraînement” aura lieu du 2 au 3 avril au Mans, avec une intervention de Guillaume Vizade, entraîneur principal du MSB. Le troisième module “Planifier et assurer un suivi” aura lieu du 14 au 15 mai à Strasbourg, avec la présence de Nicola Alberani et Alexandre Dugeny. Enfin, le quatrième module “Valoriser son expertise” aura lieu du 11 au 12 juin à Lyon et aura pour objectif d’apprendre aux stagiaires à développer une activité pérenne et structurée.

« Ayant suivi beaucoup de formations dans le sport et étant membre de la première promotion, j’ai participé à la construction de cette nouvelle formule avec ce passage à quatre modules pour améliorer l’expérience du stagiaire et lui donner encore plus d’outils pour qu’il soit opérationnel en sortie de formation.

Avec cette nouvelle version, on traite toutes les problématiques auxquelles peuvent être confrontés les coachs individuels, avec notamment l’ajout du module sur la communication, qui reste un domaine où beaucoup d’entraîneurs ont besoin d’être accompagnés », explique Frédéric.

De son côté, Yacine Aouadi souhaite insister sur un point. Ou plutôt trois :

« Il y a trois choses essentielles dans l'entraînement individuel. La première : s'investir pleinement. Le projet du joueur devient le vôtre, peu importe qu'il soit amateur ou pro.

La deuxième : maîtriser les fondamentaux, techniques et tactiques. Être au plus près du jeu ! Les drills, c'est pour les likes. Ce qui compte vraiment, ce sont les conseils et les repères personnalisés, ce qu'on transmet.

Et la troisième : écouter. Le joueur est au centre du projet, pas nous. C'est l'ADN de cette formation. »

À un mois du début de la session 2026, quelques places sont encore à pourvoir. Évidemment, les candidats doivent avoir des pré-requis comme le fait d’être titulaire ou en cours d’obtention d’un diplôme d’entraîneur tel que le DETB (ou ancien CQP), le BP ou le DE.