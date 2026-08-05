À l'échelle du championnat australien, Melbourne commence à ressembler à une superteam. En signant Cole Anthony, la franchise boucle un effectif qui réunit quatre joueurs passés par la NBA, une anomalie en NBL. Le meneur américain, qui a passé les six dernières saisons dans la meilleure ligue du monde, s'impose comme la principale star de l'équipe.

15e choix de la draft 2020 après un passage remarqué à North Carolina, l'extérieur semblait promis à une belle carrière en NBA. Il a marqué les esprits à Orlando, avec un pic à 16,3 points, 5,7 passes et 5,4 rebonds de moyenne lors de sa meilleure saison, en 2021-22. Mais, limité par son tir extérieur et gêné par les blessures, Anthony a peu à peu perdu son statut, jusqu'à être coupé à deux reprises en l'espace de six mois.

Le meneur est loin d'être le seul à débarquer à Melbourne avec une expérience en NBA. Le premier gros coup de la franchise a été de rapatrier Joe Ingles, figure de la sélection australienne, après douze saisons aux Étts-Unis. Melbourne a aussi récupéré un autre international australien, Luke Travers, qui sort de deux saisons à Cleveland, ainsi que le pivot américain Josh Oduro, brièvement passé à New Orleans.

L'arrivée de Cole Anthony vient compléter un noyau d'élite, association plutôt improbable dans ce championnat, de quoi mettre un bon coup de projecteur sur la NBL. « Cole est un scoreur d'élite, un compétiteur d'élite, et je pense qu'il va avoir un gros impact en NBL », assure Joe Ingles, son ancien coéquipier au Magic, à ESPN. « Il va attirer tellement d'attention défensive que ça va ouvrir des espaces pour tout le monde. »

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