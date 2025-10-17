Collin Sexton a « perdu » huit centimètres ?!

Y'a pas que la taille qui compte, certes. Mais quelques joueurs NBA, notamment du côté de Collin Sexton des Hornets, sont des petits mythos.

Comme chaque début de saison, la NBA a procédé à la traditionnelle prise de mesures officielles, et certaines données ont fait froncer des sourcils. Parmi les surprises, celle de Collin Sexton, l’arrière des Charlotte Hornets est sans doute la plus marquante : longtemps listé à 1,91 m, il mesure en réalité 1,83 m. Huit centimètres d’écart, c’est plus qu’une simple marge d’erreur, c’est presque une nouvelle catégorie de poste.

Le bouillant scoreur, passé par Cleveland et Utah, rejoint ainsi la longue liste des joueurs dont la taille “officielle” a fondu à la lumière des mesures réelles.

Du côté de Charlotte, on pourrait presque parler d’une spécialité maison : LaMelo Ball, Miles Bridges, Brandon Miller et le rookie Kon Knueppel, en plus de Collin Sexton, affichent tous quelques centimètres de moins que leurs fiches précédentes. Une habitude dans la ligue, où la taille est souvent “arrondie” pour paraître plus imposant ou, parfois, plus adapté à un poste donné.

Si ces corrections prêtent à sourire, elles rappellent aussi que la NBA reste un environnement d’illusion et de storytelling. Qu’on fasse 1,83 m ou 1,91 m, ce sont les performances sur le parquet, pas la toise, qui comptent vraiment.