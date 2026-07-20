Comment le Thunder a économisé des centaine de millions de dollars en un été

Toutes les équipes sont impactées par le CBA en vigueur, et encore plus celles qui aspirent à décrocher un titre. Gagner a un coût mais les franchises ne peuvent pas se permettre de rester continuellement dans le rouge à une époque où le règlement prévoit des sanctions, ou plutôt des restrictions, qui dépassent le cadre financier une fois la masse salariale au-dessus d’un certain seuil. Les dirigeants sont donc très attentifs et une large majorité des moves effectués par les différents clubs ont des motivations économiques. Même à ce petit jeu, Sam Presti et le Oklahoma City Thunder dominent la concurrence.

Le GM, considéré comme l’un des meilleurs en NBA, si ce n’est le meilleur, s’est séparé de trois joueurs sans obtenir une autre contrepartie que des seconds tours de draft (sept au total !) pendant l’intersaison. D’abord Aaron Wiggins, envoyé à Atlanta, puis Isaiah Joe, qui part à Detroit, et enfin Luguentz Dort, lui aussi expédié aux Hawks. Trois joueurs qui ont connu leurs moments de gloire à OKC, notamment Dort, mais qui n’intégraient plus nécessairement le top-8 de la rotation de Mark Daigneault.

Zaccharie Risacher envoyé à Dallas, Dort à Atlanta !

Dort, le dernier transféré, jouait de moins en moins et il a montré de sérieuses limites contre les Spurs en finales de Conférence. Joe et Wiggins ont été utilisés de manière très sporadique. Ils présentent chacun leurs qualités en tant que joueurs mais ils n’étaient pas indispensables. Surtout au sein d’un effectif qui comprend Ajay Mitchell, Cason Wallace, Nikola Topic et Jared McCain, sans même mentionner Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams.

Selon les différentes sources, leurs départs auraient permis au Thunder d’économiser entre 200 et 300 millions de dollars en salaires et taxes. C’est immense. Oklahoma City en a profité pour descendre sous le deuxième apron. Une flexibilité qui va aider le club à rester compétitif sur le moyen termes. La preuve encore une fois que cette organisation est décidément bien gérée.