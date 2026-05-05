Comment les Wolves ont verrouillé Wembanyama

Les Minnesota Timberwolves ont frappé fort en s’imposant 104-102 sur le parquet des San Antonio Spurs, mais au-delà du score et du retour d’Anthony Edwards, c’est bien leur défense qui a marqué les esprits. Et en premier lieu, le travail de Rudy Gobert sur Victor Wembanyama.

Car derrière une ligne statistique historique - triple-double avec 12 contres, un record en playoffs - Wembanyama a vécu une soirée bien plus compliquée qu’il n’y paraît. La défense étouffante de Minnesota l’a constamment sorti de ses spots et empêché d’imposer son jeu.

Le Français a terminé à 5/17 au tir, sans la moindre réussite à trois points (0/8), symbole d’un match offensif frustrant. Une inefficacité qu’il assume lui-même.

« J’ai l’impression d’avoir mal géré mon énergie », a-t-il reconnu. « J’en ai dépensé beaucoup d’un côté du terrain. Offensivement, j’en ai gâché sur des choses qui n’ont pas vraiment aidé l’équipe. Donc ça, c’est pour moi. »

Une lucidité qui résume bien la sensation laissée par ce Game 1 : impressionnant en protection de cercle, mais constamment gêné dès qu’il fallait créer de l’impact de l’autre côté.

La responsabilité en revient en grande partie au duo intérieur des Wolves, avec Gobert en première ligne. Quadruple Défenseur de l’année, le pivot français a été le principal défenseur de Wembanyama, notamment en première mi-temps, avant que Julius Randle ne prenne le relais.

Le résultat est sans appel. Sur 17 tirs tentés, 14 ont été contestés par la défense de Minnesota. ESPN souligne que sur les possessions où Randle était le dernier défenseur, les Spurs n’ont produit que 0,73 point par possession, avec un 5/16 au tir et trois pertes de balle. Wembanyama lui-même n’a inscrit aucun panier dans ces situations.

Un verrouillage collectif qui a complètement perturbé le rythme offensif de San Antonio.

« Là, tout est encore un peu flou pour moi », a admis Wembanyama. « J’ai joué les 16 dernières minutes et j’ai l’impression que ça s’est enchaîné très vite. Ce n’est pas bon signe, ça veut dire que je n’ai pas eu la maîtrise du match que j’aurais voulu. » « Si j'avais été plus performant, si les meneurs offensifs de notre équipe avaient été plus performants, ça se serait passé autrement. En gros, si tout avait été différent, ça se serait passé autrement. »

La dernière remarque de Wembanyama a fait sourire les journalistes en conf de presse, mais le constat était rude pour le pivot des Spurs. Car en plus d'afficher son plus faible pourcentage de tirs réussis (29%) depuis le début des playoffs, Wembanyama a raté ses huit tentatives à trois points, ce qui constitue le plus grand nombre de tirs à trois points manqués sans aucun tir réussi par un joueur dans l'histoire des playoffs des Spurs (sic).

La défense tenace de Minnesota a été particulièrement efficace, en particulier le duo Rudy Gobert et Julius Randle, qui n'ont cessé de repousser Wembanyama hors de ses positions et de l'empêcher de s'imposer dans la raquette.

« Il a très bien joué », a déclaré Harper sur Wemby. « Nous n'avons pas remporté la victoire, mais je pense que pour lui, c'est une nouvelle étape et un nouveau jalon qui montrent tout le potentiel qu'il a en attaque et en défense. Le prochain match sera encore meilleur, car c'est le genre de joueur qu'il est. »

Même constat du côté de De'Aaron Fox qui a également souffert. Les deux leaders de SA ont combiné un 10/31 au tir et neuf ballons perdus, incapables de trouver des solutions face à la pression défensive des Wolves.

Pourtant, Wembanyama avait démarré fort, enchaînant les contres dès les premières possessions pour installer une ambiance de "block party" dans la salle. Mais Minnesota a su s’adapter.

« Oui, il a mis beaucoup de contres », a reconnu le coach Chris Finch. « Mais on pouvait mieux attaquer en deuxième mi-temps, et je pense qu’on a réussi à le faire. »

Une adaptation clé qui a permis aux Wolves de trouver de meilleures situations offensives tout en continuant à museler la principale menace adverse.

Au final, ce Game 1 raconte une réalité simple : même une performance historique de Wembanyama n’a pas suffi face à une défense aussi disciplinée et agressive. Minnesota a imposé son impact physique, contrôlé les espaces et forcé San Antonio à jouer en dehors de ses standards.

A eux maintenant de rebondir et de trouver le moyen de retourner la situation. Car le Game 2 est déjà un match décisif pour les Texans...

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