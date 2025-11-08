Comment Victor Wembanyama déverrouille le jeu

Le prodige des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, ne se contente plus d’être une curiosité athlétique, il commence à « déverrouiller le jeu dans le jeu », explique notre confrère Kelly Iko dans un article publié après la victoire sur les Rockets. Alors qu’il continue de s’affermir physiquement et stratégiquement, les défenses adverses commencent à le tester différemment.

Pour une équipe des Spurs qui venait d'essuyer deux défaites consécutives, une troisième face aux Rockets hier soir était inacceptable. « San Antonio s'identifie pleinement à Wembanyama », analyse Iko. Et dans les matchs où ses erreurs l'emportent sur son excellence (10 fautes et 11 pertes de balle combinées lors des défaites contre les Suns et les Lakers), l'équipe se transforme négativement à son image.

Au début du troisième quart-temps face à Houston, l'attitude de Wembanyama avait radicalement changé. Finies les hésitations et les esquives face à la pression texanne. Il s'est lancé à l'assaut, utilisant la stratégie des Rockets contre eux et marquant 18 points en deuxième mi-temps (6/10), permettant aux Spurs de remporter une victoire 121-110 en forme de bol d'air.

« Leur façon de jouer a changé », a déclaré Wembanyama à propos de la défense des Rockets. « On aurait dit qu'ils voulaient marquer un peu plus de points, alors ils ont fait entrer des joueurs offensifs. Je pense donc que leur défense individuelle s'est peut-être affaiblie à cause de cela. C'était un peu plus ouvert. »

Wembanyama, une montée en maturité évidente

Wembanyama explique : « Mon jeu évolue tellement et je réalise tellement de choses, surtout ces derniers temps... » Cet aveu traduit son cheminement vers une compréhension plus fine du basket-ball. L’article note que, tout en développant sa base physique solide, il affine ses choix et son positionnement pour « déverrouiller le jeu dans le jeu ».

En clair, il ne s’agit plus seulement de miser sur ses 219 cm ou ses qualités techniques exceptionnelles, il s’agit d’anticiper les systèmes adverses, de lire les alignements, d’attaquer les failles avec subtilité.

« De toute évidence, Vic a été confronté à divers types de couverture cette saison », a déclaré Harrison Barnes, l'ailier des Spurs. « Des prises à deux, des défenses en box-and-one et toutes sortes d'autres choses. Je pense qu'il a fait du bon travail en restant patient. Il comprend qu'il s'agit d'un processus d'apprentissage, mais il reste agressif et nous aide à remporter ces matchs. »

Victor Wembanyama, une vraie soif d'apprendre auprès de Kevin Durant

Ce que cela signifie sur le terrain

Quand Victor Wembanyama repère un changement de défense, par exemple un switch, aide-défense, zone flottante, il ajuste son placement ou son jeu de passe pour profiter de l’espace créé. Il affûte ses tirs, ses pénétrations, mais aussi son rôle défensif.

« Je ne pense pas que ce soit une révélation ou quoi que ce soit d'autre », a déclaré l'entraîneur Mitch Johnson à propos des efforts de Wemby en fin de match. « Je pense qu'il a ralenti et laissé les choses se dérouler. Quand il reçoit le ballon et que nous nous positionnons correctement, les équipes doivent décider de le marquer en un contre un ou d'envoyer plusieurs joueurs. Et quand il fait cela, grâce à son intelligence, il est capable de lire le jeu et nous obtenons des possessions de grande qualité. Je pense qu'il a vraiment bien réussi dans ce domaine. »

Les adversaires commencent à se méfier de son activité sans ballon, de sa capacité à couper, à reposer son jeu sur d’autres atouts que le seul physique. Le défi reste la constance et la gestion des contacts très physiques en NBA. Comme le souligne Iko : « les défenses adverses mettront à leur tour ses limites à l'épreuve ».

"ALIEN ALERT!!!" 🏆 HOU-SAS • West Group C@emirates NBA Cup on Prime pic.twitter.com/2hiRtHjOL9 — NBA (@NBA) November 8, 2025

Pourquoi c’est un tournant important pour Wembanyama et les Spurs

Pour un talent aussi brut que Wembanyama, la progression ne se limite pas à l’accumulation de chiffres, elle passe par l’efficacité, la prise de décision, la compréhension du système collectif. Le fait qu’il entende être « en train de réaliser tant de choses » montre qu’il prend conscience que son plafond n’est pas uniquement athlétique.

Pour les Spurs, cela signifie que leur jeune star pourrait passer d’un simple phénomène de potentiel à un acteur stratégique majeur sur le parquet. Une bonne nouvelle pour un club en reconstruction.

Il reste des points à régler : la régularité, la santé, la robustesse dans les duels physiques. Beaucoup de ces matchs restent des apprentissages. Mais le basculement vers « le jeu dans le jeu » est un signe que Wembanyama ne se contente plus d’être spectaculaire : il entend être gagnant.

Les Spurs ont réalisé une performance impressionnante la nuit dernière contre une équipe des Rockets qui avait remporté cinq victoires consécutives, les surclassant au rebond offensif et les surpassant sur demi-terrain. Si cette évolution de Victor et du collectif se confirme, cela pourrait bien transformer non seulement sa trajectoire individuelle, mais aussi celle des Spurs.

