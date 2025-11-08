Grand fan de Kevin Durant, l'intérieur des San Antonio Spurs Victor Wembanyama a évoqué son admiration pour l'ailier des Houston Rockets.

Avant même son arrivée en NBA, Victor Wembanyama n'avait pas caché son admiration pour Kevin Durant. Pour passer un cap au niveau de son jeu, l'intérieur des San Antonio Spurs a toujours érigé l'ailier des Houston Rockets comme un modèle à suivre.

Et la nuit dernière, le Français a pu se frotter à l'Américain. Avec au final une victoire des Spurs face aux Rockets (121-110) dans un derby texan accroché. En conférence de presse, Wembanyama a ensuite répété son envie d'apprendre auprès de KD.

"La relation avec lui, c'est une relation entre adversaires. Même si j'ai des centaines de questions à lui poser, j'imagine que j'attendrais qu'il prenne sa retraite (rires). Plus sérieusement, c'est effectivement un joueur que je respecte.

Il m'intéresse énormément donc... Mais notre relation est uniquement celle d'adversaires", a commenté le Tricolore.

Sur ce match, les deux hommes se sont d'ailleurs rendus coups pour coups. Avec un joli dunk de Wembanyama sur Kevin Durant. Et la réponse dans la foulée de l'ex-star de l'Oklahoma City Thunder, qui a effacé le prodige français pour marquer.

En tout cas, Victor Wembanyama compte bien s'inspirer de KD pour développer son jeu.

