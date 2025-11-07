Une seule franchise résiste encore à l'emprise défensive de Victor Wembanyama depuis ses débuts avec les Spurs. Le prodige français le sait et a déjà noté la date à laquelle il rectifiera ça.

Dans un entretien en mode trivia avec Rachel DeMita pour le Courtside Club, Victor Wembanyama s’est prêté au jeu des questions sur ses débuts en NBA. Interrogé sur les statistiques les plus insolites de sa jeune carrière, le Français a dû deviner quelle franchise n’avait jamais été contrée par lui depuis son arrivée aux San Antonio Spurs en 2024.

La réponse a de quoi surprendre : sur les 29 autres équipes de la ligue, seuls les Detroit Pistons ont échappé à ses immenses bras. Toutes les autres ont déjà goûté, souvent à répétition, à ses block parties.

Cette petite exception statistique pourrait toutefois ne pas durer bien longtemps. Le 24 février prochain, San Antonio se rendra à la Little Caesars Arena, où Wembanyama aura l’occasion de corriger cette anomalie. Connaissant son sens du détail et sa compétitivité, nul doute que le Français aura cette date cochée dans un coin de sa tête.

Une pique pour les Raptors au passage

Toujours aussi malicieux, Wembanyama n’a pas manqué de glisser une petite pique lors de l’entretien, en évoquant l’équipe qu’il martyrise le plus souvent :

“Bon, ça ne peut pas être Toronto, je leur en ai mis au moins dix.”

Une déclaration pleine d’humour, mais révélatrice de l’impact déjà colossal du Français sur la NBA. À ce rythme, il ne s’agira plus de savoir qui il a contré, mais plutôt combien de fois chaque équipe y est passée. Les Pistons sont prévenus : le 24 février, le rendez-vous est pris.

Depuis le début de la saison 2025-26, Victor Wembanyama continue d’impressionner. Il tourne à 25,6 points, 12,9 rebonds, 3,1 passes et surtout 4,1 contres par match, des chiffres monstrueux qui confirment son statut de terreur défensive et d’arme offensive totale. Avec une réussite de 50,8 % au tir, Wembanyama s’impose plus que jamais comme l’un des joueurs les plus dominants de la ligue, à seulement 21 ans.