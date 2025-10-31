Victor Wembanyama propulse les Spurs vers un départ historique

Les San Antonio Spurs vivent un début de saison comme ils n’en ont jamais connu. Grâce à une nouvelle performance monumentale de Victor Wembanyama, auteur de 26 points, 18 rebonds, 6 passes et 5 contres, la franchise texane a battu le Miami Heat (107-101) et signé le premier départ en 5-0 de son histoire.

Pour une équipe qui n’avait plus connu de série de victoires prolongée depuis des années, le symbole est fort - d’autant plus qu’il intervient lors de la 50e saison des Spurs en NBA.

« Ça fait du bien », a réagi Wembanyama. « Ce n’est pas un hasard. On n’a pas eu ces cinq victoires par chance. On a travaillé pour. On a commencé fort et il faut garder cette série aussi longtemps que possible. »

Le cri du cœur du leader Victor Wembanyama

Face à une équipe de Miami en pleine forme (131 points de moyenne avant ce match), les Spurs ont livré un combat d’une rare intensité. Après avoir laissé fondre une avance de 15 points, ils ont résisté au retour de Bam Adebayo (31 points, 10 rebonds) et du Heat. Dans les derniers instants, Wembanyama a scellé la victoire par plusieurs actions défensives spectaculaires (3 ctres dans le 4e), ponctuant la soirée par un cri libérateur devant le public de Frost Bank Center.

« À ce moment-là, c’était comme un point d’exclamation », a-t-il expliqué. « Je suis en train de me nourrir de cette énergie. Ça fait du bien parce que c’était un match difficile et il y a ce soulagement, que tu vis avec ces gars. Je pensais au 5–0, à l’histoire des Spurs… J’étais juste fier d’être un Spur à ce moment-là. »

Un début de saison historique

Avec cette victoire, San Antonio dépasse toutes les générations précédentes - celles de David Robinson, Tim Duncan ou Kawhi Leonard - jamais parvenues à commencer une saison par cinq succès. Pour une franchise marquée par des années de reconstruction (36 victoires combinées sur les deux dernières saisons), ce départ parfait symbolise un renouveau.

« Fatigué de perdre », a confié Devin Vassell, présent depuis six saisons. « Je suis ici depuis un long moment et ça a été une belle aventure. Je peux le dire, mais j’était juste fatigué de perdre. »

Victor Wembanyama, lui, continue de repousser les limites : il est devenu le premier joueur de l’histoire de la NBA à cumuler au moins 150 points et 20 contres sur les cinq premiers matchs d’une saison. Ses moyennes - 30,2 points, 14,6 rebonds et 4,8 contres - le placent déjà dans la lignée de Bob McAdoo en 1975, seul autre joueur à avoir affiché de telles statistiques après cinq rencontres.

Son coach, lui, a été impressionné par la capacité du Français a géré si « facilement » (manière de parler) la physicalité et le jeu ultra rapide (un changement chez les Floridiens cette saison) du Miami Heat. Le tout en couvrant beaucoup de distance et en étant impliqué sur toutes les actions.

Dans ces conditions, « jouer quarante minutes à ce niveau de constance et d’efficacité, c’est impressionnant », a salué Mitch Johnson.

Les Spurs tenteront désormais d’améliorer encore ce record dimanche sur le parquet des Phoenix Suns, avant un déplacement attendu à Los Angeles pour y défier les Lakers.