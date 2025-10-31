Les résultats de la nuit en NBA

Magic @ Hornets : 123-107

Warriors @ Bucks : 110-120

Wizards @ Thunder : 108-127

Heat @ Spurs : 101-107

Victor Wembanyama, ce qu'il a vraiment fait avec les moines Shaolin

- Les San Antonio Spurs n'avaient jamais démarré une saison sur un 5-0. Pas même lors des plus belles saisons de leur histoire. C'est désormais chose faite. Victor Wembanyama et les siens ont dominé (107-101) Miami à domicile dans le match le plus tardif de la nuit, avec une nouvelle performance majuscule du Français.

Malgré les absences de Norman Powell et Nikola Jovic notamment, le Heat a donné du fil à retordre aux Texans, notamment en début de 4e quart-temps grâce à un 17-1 qui a fait fondre l'avance des Spurs comme neige au soleil. Sauf que San Antonio a dans ses rangs Victor Wembanyama, auteur de 27 points, 18 rebonds, 6 passes et 5 contres, et un groupe qui est capable de contribuer au haut niveau dans ce début de saison NBA. Six joueurs de Mitch Johnson ont marqué au moins 10 points, notamment Stephon Castle (21 pts, 8 asts), qui a été un partenaire de jeu précieux pour Victor.

A nouveau, on a vu "Wemby" très animé et prêt à haranguer la foule dans les moments décisifs, comme après cette faute d'Andrew Wiggins sur lui à 15 secondes de la fin pour décrocher deux lancers. En face, Bam Adebayo (31 pts) a eu du répondant, mais la meilleure attaque de la ligue depuis le début de la saison a tout de même été limitée.

- Orlando a chassé un peu le doute en reprenant goût à la victoire. Cette nuit, à Charlotte, le Magic a battu les Hornets après avoir subi quatre défaites de suite. Les Floridiens n'ont jamais été vraiment en danger dans cette partie où Franz Wagner (21 pts) et Paolo Banchero (18 pts, 9 asts, 9 rbds) ont été plus adroits et efficaces que ces derniers jours. Idem pour Anthony Black, qui était dans un trou noir depuis la reprise et a contribué avec 20 points marqués cette nuit.

Charlotte a démarré la rencontre avec trois rookies (Kalkbrenner, Knueppel et Sion James) comme titulaires pour la première fois de son histoire. Le point Moussa Diabaté - qui a finalement joué plus que Kalkbrenner : 10 points, 6 rebonds, 2 contres et 1 passe à 4/8. Avec un petit eurostep en prime sous les yeux de Noah Penda (17 min, 3 pts, 2 rbds, 1 ast). Tidjane Salaün n'a eu droit qu'à 7 minutes un peu anecdotiques.

- Petite surprise du côté de Milwaukee, où les Bucks, qui ont pourtant joué sans Giannis Antetokounmpo (genou douloureux) ont battu Golden State. Doc Rivers a trouvé un partenaire franchement intéressant pour le Greek Freak depuis la fin de saison dernière : Ryan Rollins, qui a claqué 32 points, son record en NBA, après avoir déjà marqué 25 points deux jours plus tôt contre les Knicks.

Rollins a shooté à 5/7 à 3 points et a délivré 8 passes décisives. Les Bucks tiennent peut-être un candidat surprise pour le titre de Most Improved Player. Stephen Curry (27 pts) a ramené les Warriors à deux points à l'approche du money time grâce à un panier primé, mais Rollins a lui aussi artillé from downtown pour refaire un écart et Milwaukee s'est offert une belle victoire presque inattendue.

- Le Thunder continue son début de saison parfait. OKC affiche un bilan de 6-0 après sa victoire (127-108) à la maison contre Washington. Sans Chet Holmgren, ni Jalen Williams, et quelques heures après avoir appris que Nikola Topic souffrait d'un cancer, les champions en titre ont été sérieux et appliqués pour dominer les Wizards. Shai Gilgeous-Alexander (31 pts) a reçu le soutien - comme à chaque fois depuis le début de la saison - d'Ajay Mitchell. Le sophomore belge a ajouté 20 points, comme Isaiah Joe (20 pts), de retour de blessure, dans une partie marquée par les 22 pertes de balle provoquées par OKC.

Les Wizards ont fait de leur mieux, notamment Bilal Coulibaly (16 pts, 8 rbds, 4 asts, 3 blks). Le Français s'est fait remarquer en bien pour son retour à la compétition. Alex Sarr a ajouté 14 points, 8 rebonds et 2 contres. Ousmane Dieng a joué 5 minutes en sortie de banc avec le Thunder et a eu le temps de marquer deux points et de réaliser deux contres.