Contrer un dunk de Victor Wembanyama, c’est possible !

Depuis son arrivée en NBA, on a plus vu Victor Wembanyama contrer salement des adversaires que l'inverse. Pourtant, la chance sourit parfois aux audacieux et il y a bien quelqu'un qui a réussi à entrer dans le top 10 de la nuit pour avoir réussi à basher le prodige français des San Antonio Spurs. Isaiah Jackson, l'intérieur des Indiana Pacers, est venu surprendre Wembanyama, parti sur un dunk main gauche après avoir enrhumé Aaron Nesmith. Une superbe séquence défensive qui allie l'utile au spectaculaire. Même s'ils ne seront probablement pas beaucoup à réussir à l'imiter, Jackson a sans doute donné quelques idées à des joueurs jusque-là un peu démoralisés à l'idée de finir sur un poster.

Isaiah Jackson DENIED Wemby 🚫 pic.twitter.com/cuogs8Qdo9 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 7, 2023

Ce match a été un véritable calvaire pour les Spurs et Victor Wembanyama, puisqu'ils ont encaissé 152 points dans un match sans prolongation, et sans jamais vraiment réussir à s'exprimer.

Victor Wembanyama et les Spurs corrigés par les Pacers