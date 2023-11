Victor Wembanyama et les Spurs corrigés par les Pacers

Les Spurs se sont effondrés, Victor Wembanyama avec eux. Les Texans ont subi la loi des Pacers et de leur attaque redoutable. Ils ont été corrigés ce lundi sur le score de 111 à 152, le deuxième plus grand total de points encaissé depuis le début de la saison.

« C’est embarrassant de se faire battre comme ça, d’être incapable de faire un stop à un quelconque moment », a confié Doug McDermott, meilleur marqueur de l’équipe avec 17 points. « C’est de notre faute à nous tous. »

Dès le premier quart-temps, San Antonio a été sonné par les 44 points des locaux. Indiana comptait déjà 86 points à la pause, un record depuis la reprise de la NBA. La gifle aurait difficilement pu être plus violente. Victor Wembanyama n’a donc joué que 21 minutes lors de ce blow out, qui était aussi le premier back-to-back de sa carrière. Il a eu assez de temps pour réaliser un double-double avec 13 points et 12 rebonds, ainsi qu’une efficacité médiocre. Il n’a rentré que 3 de ses 12 tirs, dont 2 sur 5 à trois points, et — fait rare — a même été contré près du cercle.

Indiana s’est joué des Spurs avec maestria, provoquant 13 lancers francs dans les douze premières minutes, tous convertis (22/23 au buzzer final). La défense des visiteurs a surtout été mise à mal par leur précision incroyable à trois points (52,6 % de réussite sur 38 tentatives). Si « Wemby » a brillé par instants, sa performance reste timide de ce côté du terrain également. Il n’est pas parvenu à sauver les apparences, impuissant face à Tyrese Haliburton (23 points, 8 passes) et son groupe.

Après une prolongation face aux Raptors la veille, la jeune équipe semblait épuisée. « Le back-to-back n’a rien à voir avec cela », a cependant balayé Gregg Popovich, après la rencontre. « On est en novembre si je ne m’abuse. Ils nous ont botté le c*l. Ils méritent du crédit. »

L’absence de Devin Vassell — dont la participation au prochain match à New York reste incertaine — s’est de nouveau fait ressentir. San Antonio manquait nettement de puissance offensive, avec Doug McDermott (17 points en 20 minutes) et Keldon Johnson (16 points en 23 minutes) en tant que meilleurs marqueurs. Surtout, la majorité du collectif a manqué d’agressivité et d’envie dans tous les aspects du jeu.

« Seulement deux gars ont joué décemment », a même tranché Popovich. « Je pense que, dans notre équipe, seuls Keldon Johnson et Zach Collins (14 points, 5 rebonds) se sont battus et ont affiché un niveau convenable. »

Le message est passé : Victor Wembanyama et ses coéquipiers devront montrer un visage différent, mercredi, face aux Knicks.

