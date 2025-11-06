Cooper Flagg découvre la galère avec les Mavericks

Frustré par la série de défaites, Cooper Flagg découvre la réalité NBA et espère initier une réaction chez les Dallas Mavericks.

Le début de saison est rude pour Cooper Flagg. Le prodige de Dallas, n°1 de la Draft 2025, traverse ses premières semaines NBA au rythme des défaites : les Mavericks affichent un inquiétant bilan de 2-6, leur pire entame depuis 2018.

« C’est le plus que j’ai perdu, je crois, de toute ma vie »

Après la courte défaite face à La Nouvelle-Orléans (101-99), Flagg n’a pas caché sa frustration.

« Pour moi, c’est le plus que j’ai perdu depuis… je crois, de toute ma vie », a-t-il reconnu.

L’ailier rookie, qui avait enchaîné les succès au lycée puis à Duke, découvre l’exigence du calendrier NBA et la difficulté de faire basculer des matchs serrés.

« C’est évidemment très différent. Il faut s’adapter, jouer beaucoup plus souvent, s’habituer à ça. Mais personne n’est heureux. On essaie tous de rester calmes et de se dire qu’il reste encore beaucoup de matchs. »

Une soif de réaction

S’il reste mesuré, Cooper Flagg ne cache pas son envie de provoquer un électrochoc.

« Je parle pour moi, mais ce n’est pas amusant de perdre encore et encore. J’ai envie de changer ça, et j’espère qu’on va commencer à aller dans la bonne direction. »

Avec 14,4 points, 6,6 rebonds et 2,8 passes de moyenne, le rookie répond déjà présent individuellement. Mais la dynamique collective des Mavs, privés de repères depuis le départ de Luka Doncic pour les Lakers, peine à s’installer.

Le vestiaire espère rapidement retrouver le sourire, à commencer par son jeune leader en devenir, qui découvre, à 19 ans, la réalité la plus dure du métier : dans la grande ligue, même les prodiges apprennent à perdre.