Cooper Flagg : le prodige raconte l’expérience Team USA

Attendu comme le successeur de Zaccharie Risacher l'an prochain en qualité de 1st pick de la Draft 2025, Cooper Flagg (17 ans, 2m03) a eu l'honneur d'intégrer le groupe élargi de Team USA en préparation à Las Vegas. Une expérience unique dont la pépite a pleinement profité, comme en témoignent les highlights du natif du Maine, largement diffusés sur la toile, sur laquelle Cooper Flagg est revenu dans l'émission de "The Brotherhood Podcast" mercredi.

"C'était génial, une expérience incroyable. Le simple fait d'avoir eu l'opportunité d'être là-bas et de partager le terrain ces joueurs de haut niveau, qui ont réussi à se faire un nom. Je les ai tellement regardé jouer en grandissant."

Une admiration du futur joueur de Duke pour les stars américaines qui n'a pas manqué de créer en lui un certain stress avant d'affronter ses idoles. "Le premier jour, j'étais nerveux. Je ne savais pas quoi penser. Je suis rentré sur le parquet et je me suis retrouvé à défendre sur LeBron James dans le corner. Ca m'a frappé l'espace d'un instant. Il a fallu que je passe au-dessus de tout ça."

Une anxiété que Cooper Flagg parvenait finalement à maîtriser pour s'exprimer pleinement balle en main. "Une fois redescendu, il ne s'agissait plus que de jouer au basket, rien de plus. Une fois que tu commences à jouer, la nervosité disparaît. Et c'est le cas pour la plupart des joueurs de haut niveau."

Une caste de joueurs à laquelle Cooper Flagg semble bien appartenir, lui qui a mené son lycée de Montverde (Floride) à un parfait bilan de 33-0 pour rafler le titre national l'an dernier (le 7ème de Montverde) avec des moyennes de 16,1 pts, 7,6 rbds, 3,9 asts, 2,6 blk et 1,6 stl.