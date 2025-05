Cooper Flagg est excité d’atterrir à Dallas et il a raison

Les Dallas Mavericks ont hérité du premier choix de la draft et ils ont bel et bien l’intention de le garder pour choisir Cooper Flagg.

Ne vous fiez pas aux apparences. Oui, Cooper Flagg est resté stoïque devant les résultats de la loterie. Il n’était pas forcément dégoûté de voir les Dallas Mavericks obtenir le premier choix de la draft. C’est juste que le garçon n’est pas très expressif en dehors du terrain. En coulisses, il se murmure tout de même qu’il serait plutôt content et excité à l’idée de débuter sa carrière avec la franchise texane. Il ne l’a pas non plus caché une fois interrogé sur le sujet.

« Ils ont plein de très bonnes pièces. Je pense que ça va être une super opportunité », glisse-t-il à propos des Mavericks, finalistes NBA en 2024.

Alors peut-être que c’est juste une formule de politesse. Mais ESPN dévoile que le camp du joueur serait en réalité réellement enthousiaste à l’idée de le voir rejoindre les Mavericks. Déjà parce que c’est une équipe de playoffs. Contrairement à de nombreux prospects draftés récemment, Cooper Flagg est bien parti pour rapidement jouer des matches à enjeux et apprendre très tôt à maîtriser ce genre de situation. C’est toujours plus intéressant que de débarquer au sein d’une franchise qui peine à gagner 15 à 20 matches…

Il sait aussi qu’il sera entouré de bons vétérans susceptibles de lui enseigner les ficelles du métier. Là aussi, c’est bien que de devoir composer avec Miles Bridges ou Jordan Poole. Tous les grands joueurs insistent sur l’importance d’avoir eu de bons mentors. Flagg va pouvoir apprendre d’Anthony Davis, de Klay Thompson, de Kyrie Irving, etc. Des gars qui ont été champions en jouant un rôle majeur. Il arrive aussi dans un club coaché par Jason Kidd.

Le plus beau, c’est que même en rejoignant une bonne équipe, il sera responsabilisé. Un autre argument qui plaît à son entourage – comprendre ici sa famille et son agent. Il pourra jouer au poste trois et avoir le ballon entre les mains vu que l’équipe manque de créateurs. C’est toujours plus intéressant d’apprendre à faire les bons choix en profitant des picks de Davis, des décalages de Kyrie et en ayant Lively comme menace verticale ou Thompson dans le corner.

