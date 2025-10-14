Cooper Flagg a joué meneur dans un 5 « ultra-big »

Russell out, Cooper Flagg a été aligné meneur titulaire. Kidd satisfait par l'expérience et les Mavs valident un premier stress test en mode "ultra-big" contre Utah.

Jason Kidd et Dallas ont tenté un truc cette nuit. Avec D’Angelo Russell au repos, Cooper Flagg a débuté au poste de meneur contre le Jazz. Les Mavs ont ainsi aligné un cinq majeur "ultra big" avec Flagg, Klay Thompson, P.J. Washington, Anthony Davis et Dereck Lively II.

La rotation au poste 1 est clairsemée en ce début d’automne, et Jason Kidd veut pousser Cooper Flagg dans le rôle de porteur de balle principal, au moins par séquences.

« Nous voulons voir comment il gère le ballon, nous voulons le mettre dans différentes situations », a déclaré Kidd aux journalistes après le match de samedi contre les Charlotte Hornets. « Je pense qu'il a fait beaucoup de bons choix ce soir. Il y aura forcément des pertes de balle. Je pense que la seule fois où il a perdu le ballon, c'est quand il a fait un passe derrière le dos. »

Sur le plancher, l’expérience a existé avant et pendant : Cooper Flagg avait déjà montré la couleur (4,2 passes à Duke ; 3,5 passes de moyenne sur ses deux premiers matchs de pré-saison), et il a tenu sa ligne face à Utah : 11 points, 7 rebonds, 2 contres, 2 interceptions mais... seulement 1 petite passe, dans la victoire 114-101, malgré l’adresse fluctuante d’une équipe à la main encore froide.

Cooper Flagg : Kidd explique en quoi il est exceptionnel

« Ce sera l'un de nos points forts, le fait qu'il puisse manier le ballon, lire le jeu, faire des pick and roll », insiste Kidd. « Je pense qu'il a très bien su trouver ses coéquipiers... Pour un joueur de 18 ans, c'est assez spécial et assez amusant de voir sa capacité à manier le ballon dans ces situations, et il ne va faire que s'améliorer. »

Vous l'aurez compris, Jason s'amuse et, si Flagg encaisse le volume décisionnel sans perdre sa lucidité, Dallas tiendra un meneur secondaire… qui mesure 2,06 m.

A noter : Ryan Nembhard (oui, oui, le frère d'Andrew des Pacers) a compilé 12 passes décisives en sortie de banc en 26 minutes. Dans une rotation en manque de PG, cela pourrait avoir son utilité.

Bonus, gérer la mène ne pas empêché Cooper Flagg de faire le show :

Cooper Flagg is SLAMMING his way through preseason play 💥 https://t.co/sjT2HFUgmt pic.twitter.com/4zMUvYobkS — NBA (@NBA) October 14, 2025

Même si on est passé tout près du drame...