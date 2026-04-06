Cooper Flagg rejoint Wilt Chamberlain avec sa série historique

Cooper Flagg continue d’affoler les compteurs pour sa saison rookie. Le numéro 1 de la draft vient de signer une série offensive rarissime, qui le place dans les traces de Wilt Chamberlain.

Une performance historique sur deux matches

Après un match à 51 points face au Orlando Magic, il a enchaîné avec une nouvelle explosion offensive contre les Los Angeles Lakers.

Le rookie des Dallas Mavericks a inscrit 45 points (14/27 au tir), ajoutant 9 passes et 8 rebonds pour mener son équipe à la victoire (134-128).

Sur ses deux dernières sorties, il totalise 96 points, soit la meilleure marque pour un rookie sur deux matches depuis Wilt Chamberlain.

Dans les pas de Chamberlain… et Iverson

Au-delà de ce total impressionnant, Cooper Flagg a également enchaîné deux matches consécutifs à plus de 40 points.

Cette performance n’avait plus été réalisée par un rooki depuis Allen Iverson, en 1996.

Wilt Chamberlain et Allen Iverson avaient tous deux été élus Rookie of the Year lors de leur première saison.

Une candidature qui prend de l’ampleur

Avec cette série, Cooper Flagg renforce considérablement son dossier dans la course au Rookie of the Year.

Au-delà des statistiques, c’est l’impact immédiat du jeune joueur qui impressionne, capable de porter son équipe offensivement sur des séquences entières.

Une chose est sûre : avec de telles performances, Cooper Flagg s’inscrit déjà dans une trajectoire historique.

Cooper Flagg nouveau favori au ROY après deux cartons historiques ?