Le talent des Dallas Mavericks Cooper Flagg est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à atteindre les 50 points.

Les Dallas Mavericks ont enregistré une 14ème défaite consécutive à la maison face au Orlando Magic (127-138). Cependant, cette soirée a été marquée par la performance historique de Cooper Flagg. Auteur de 51 points, le talent des Mavs est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à atteindre les 50 points.

Plus globalement, il s'impose seulement comme le 9ème rookie de l'histoire à réaliser une telle prestation. Les autres : Kareem Abdul-Jabbar, Rick Barry, Elgin Baylor, Wilt Chamberlain, Elvin Hayes, Allen Iverson, George Mikan, Earl Monroe et Brandon Jennings.

Une copie suffisante pour relancer les débats dans la course au trophée de rookie de l'année face à Kon Knueppel ?

"La course au ROY ? C'est comme ça. Pour moi, comme je l'ai déjà dit, l'important, c'est simplement de m'améliorer jour après jour. Je sais de quoi je suis capable et ce que je peux faire. Donc, pour moi, ça a toujours été une question de progresser chaque soir, d'aller sur le terrain, de me battre, d'être le joueur que je sais pouvoir être, et je laisserai le reste se régler tout seul.

Si cette performance peut changer des votes ? Je ne sais pas trop. J'espère que ça aidera, mais comme je l'ai dit, je ne vais pas m'en faire pour ça. Je vais juste m'efforcer de m'améliorer chaque soir, essayer de voir les choses dans leur ensemble et commencer à construire quelque chose", a temporisé Cooper Flagg face à la presse.

Il s'agit bien évidemment d'un match marquant dans la première saison de Cooper Flagg. Mais est-ce suffisant pour devancer Knueppel ? Le talent des Charlotte Hornets semble toujours avoir une longueur d'avance...

Chez Cooper Flagg, il y a la NBA… et puis il y a One Piece