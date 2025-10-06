CQFR : Curry préchauffe, Ousmane Dieng se montre

Les résultats de dimanche en pré-saison NBA
Thunder @ Hornets : 135-114
Lakers @ Warriors : 103-111
- L'équipe B du Thunder, le champion en titre, a remporté le premier match de pré-saison du groupe de Mark Daigneault. Face à Charlotte, OKC a pu offrir du temps de jeu à ses habituel seconds couteaux. Ousmane Dieng (17 points, 8 rebonds et 6 passes) fait partie de ceux-là et s'est distingué, au même titre qu'Aaron Wiggins (23 pts), meilleur marqueur de la rencontre, ou du Serbe Nikola Topic (10 pts, 7 asts, 4 rbds). Le rookie Chris Youngblood a lui apporté... du sang frais, en sortie de banc avec 20 points. Du côté des Hornets, Moussa Diabaté était titulaire mais n'a joué que 13 minutes, mais a eu le temps de se mettre en évidence sur des actions des deux côtés du terrain (voir ci-dessous).
Moussa Diabaté drives... and drops the hammer 🔨 pic.twitter.com/IO61YGnGQQ
— NBA (@NBA) October 5, 2025
.@MoussaDiabate_ playing both ends ↔️ pic.twitter.com/atU0tgjCum
— Charlotte Hornets (@hornets) October 5, 2025
Tidjane Salaün a lui passé 24 minutes sur le parquet mais s'est montré un peu maladroit (2/10, 6 points, 6 rebonds). Le rookie Kon Knueppel (18 pts à 6/13) a été intéressant.
- Le rapport de force était un peu déséquilibré entre des Warriors quasiment au complet et des Lakers privés de Luka Doncic, LeBron James et Austin Reaves... Stephen Curry s'est dérouillé les jambes comme il faut (14 pts en 15 min) et Moses Moody s'est montré affûté (19 pts à 5/7 à 3 pts en 15 min). Pour sa première avec Golden State, Al Horford a compilé 3 points, 4 rebonds, 3 passes et 3 contres en 14 minutes. Côté Los Angeles, Gabe Vincent (16 pts) était le plus en forme. Bronny James a joué 23 minutes pour 5 points, 3 passes et 3 rebonds.
Steph in under 15 minutes vs. the Lakers:
14 points
5-7 shooting
3 triples
Chef Curry cooked in the Dubs' 1st preseason W! pic.twitter.com/8GbUTAlZjY
— NBA (@NBA) October 6, 2025
